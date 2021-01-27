【北水基金】中銀首推港股通基金 南下香江成賣點

▲ 年關前內地公募基金大混戰鬥快應市，中銀首推港股通基金。

北水湧港未減速，騰訊（00700）今年以來狂彈逾兩成，帶挈不少內地公募基金1月開局勁賺，「南下香江」頓成產品的賣點。中銀系亦搶乘港股北水大時代的快車，旗下中銀港股通優勢成長股票基金於昨天（1月26日）開售。另一小型業界不惜硬撼龍頭，弘毅遠方港股通智選領航混合基金亦順勢上架打對台。

北水到底買甚麼貨、沽甚麼貨？【下一頁】

而業界的最新分析，指去年末季，共有332隻公募基金持有騰訊，合共逾1.32億股。單以過去3個月計，第4季已較上季驟增6010萬股，若現仍持有，帳面共賺（內地術語稱「浮盈」）逾267.3億元。

騰訊成北水基金最愛 帶挈帳面大賺

內地基金業指，持貨最多是易方達籃籌精選基金，以揸一成上限計，又單以本周一（1月25日）來衡量，上述名牌產品單靠騰訊一隻個股，巳「浮盈」約賺27億元。

正因公募抱團科技股成風，意即瘋搶強勢股，令基金一月的收益暴增。而明星基金視騰訊為必買股，惹來熱錢一窩蜂熱捧，再者，現市況南下香江成省招牌的賣點。此外，組合揸重的核心資產，除領頭羊騰訊外，第2大北水愛股是美團（03690）。

至於新近巿料可投資港股的325隻公募基金，當中約149隻巳爭相入市掃貨。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪