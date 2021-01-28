【C家教路@iM網欄】股市開始波動 資金面要觀察北水

美股納指本月15日開市早斷急跌約185點，收跌逾百點，市況似要回調，但其後一周股市繼續上揚，呈現「走火警」現象。本周一（25日）納指再次盤中一度急瀉逾300點，最後收市升約92點，可說是有驚無險。同日港股成功企穩30,000點，延續每日成交額逾2,000億港元勢頭，騰訊控股 （00700） 單日急升逾一成，市況非常熱鬧。不過IPO熱潮已啟動，快手科技 （01024）同日起招股，由於 「街貨」極少，供不應求的關係將令公開認購反應熱烈，同時短期將令市場內的資金流動減少。港股翌日隨即吐回升幅，回調逾700點，重返29,400點水平，獲利的情況開始出現在早前熱炒的板塊，如汽車、醫療保健及科技股等。

股市走勢漸趨波動，基金倉位仍是滿倉上陣，主要原因是建倉時間較早期，倉位仍有一定利潤，面對的壓力相對較小。截至周二（26日），筆者暫時取態仍是靜觀其變，現時市場的追逐估計是投機成份居多，雖然筆者早前都有適度參與高追，但隨著現金水平持續下降，進攻的節奏亦因此慢了下來。

回望去年9月時，美股的期權需求過大而令恐慌指數 (VIX) 失效，這或可成指標來分析現時的市況，筆者將持續觀察。此外，本周屬美股重磅業績期，有美國超微公司 (AMD)、特斯拉 (TSLA)、蘋果 (AAPL) 等巨企放榜，股市或因此迎來一定的波動性。加上新冠疫情的不確定性仍存在，病毒變種已在各國出現，雖然有疫苗公司聲稱新冠疫苗仍有效，但整體效果有待觀察。筆者認為現時市況借勢回調並不出奇，但不代表升勢已完結，暫時唯摸著石頭過河，並提高警覺性。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有騰訊控股、美國超微公司、特斯拉的長/短倉。C基金有參與快手科技的新股認購。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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