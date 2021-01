梅拉尼婭據報無意與特朗普離婚 因追求財政穩定

前美國總統特朗普卸任後,特朗普一家的生活繼續成為傳媒焦點。早有消息指特朗普夫婦默默部署離婚,但最近再有傳媒指,梅拉尼婭(Melania Trump)追求穩定的婚姻,將一直待在特朗普身旁,打破坊間流傳很久的離婚傳言。而特朗普夫婦亦於上周五渡過二人的16年結婚周年紀念。

梅拉尼婭笑容燦爛 全黑裝扮被指似去喪禮 【下一頁】

去年有梅拉尼婭的前員工紐曼(Omarosa Manigault Newman)透露,梅拉尼婭一直在倒數,只要特朗普一卸任,她就能夠離婚,引起外界對他們是否離婚的揣測。但《泰晤士報》 最新報道指,梅拉尼婭將會待在特朗普身旁,不會與他離婚。

消息人士指,特朗普夫婦對所流傳的離婚傳言一直不屑一顧,並認為「他們不相信那種笨拙的東西。」(They don’t believe in the lovey-dovey-type stuff. Not at all)。而特朗普夫婦亦於上周五渡過二人的16年結婚周年紀念。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

梅拉尼婭黑面拒拍照 獨留特朗普應付傳媒(多圖) 【下一頁】

梅拉尼婭好友海伊(R Couri Hay) 亦向傳媒表示,如果梅拉尼亞與特朗普離婚,他將會感到很「震驚」(shocked),他們永遠在一起的機率是99.99%。海伊續指,梅拉尼婭一直追求財政穩定、浪漫及獨立,而婚姻可以為她帶來這一切。

事實上,有不少跡象顯示他們二人婚姻關係穩定。特朗普夫婦於上周離開白宮,梅拉尼婭罕有地露出笑容,而且在前往佛羅里達州時,梅拉尼婭亦笑著握住特朗普的手。特朗普於告別演說中亦形容妻子為優雅、美麗及有尊嚴的女性。

責任編輯:郭麗明