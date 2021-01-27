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梅拉尼婭據報無意與特朗普離婚 因追求財政穩定

環球社會熱點 16:06 2021/01/27

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前美國總統特朗普卸任後，特朗普一家的生活繼續成為傳媒焦點。早有消息指特朗普夫婦默默部署離婚，但最近再有傳媒指，梅拉尼婭（Melania Trump）追求穩定的婚姻，將一直待在特朗普身旁，打破坊間流傳很久的離婚傳言。而特朗普夫婦亦於上周五渡過二人的16年結婚周年紀念。

梅拉尼婭笑容燦爛 全黑裝扮被指似去喪禮 【下一頁】

去年有梅拉尼婭的前員工紐曼（Omarosa Manigault Newman）透露，梅拉尼婭一直在倒數，只要特朗普一卸任，她就能夠離婚，引起外界對他們是否離婚的揣測。但《泰晤士報》 最新報道指，梅拉尼婭將會待在特朗普身旁，不會與他離婚。

消息人士指，特朗普夫婦對所流傳的離婚傳言一直不屑一顧，並認為「他們不相信那種笨拙的東西。」（They don’t believe in the lovey-dovey-type stuff. Not at all）。而特朗普夫婦亦於上周五渡過二人的16年結婚周年紀念。

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梅拉尼婭黑面拒拍照 獨留特朗普應付傳媒（多圖） 【下一頁】

梅拉尼婭好友海伊（R Couri Hay） 亦向傳媒表示，如果梅拉尼亞與特朗普離婚，他將會感到很「震驚」（shocked），他們永遠在一起的機率是99.99%。海伊續指，梅拉尼婭一直追求財政穩定、浪漫及獨立，而婚姻可以為她帶來這一切。

事實上，有不少跡象顯示他們二人婚姻關係穩定。特朗普夫婦於上周離開白宮，梅拉尼婭罕有地露出笑容，而且在前往佛羅里達州時，梅拉尼婭亦笑著握住特朗普的手。特朗普於告別演說中亦形容妻子為優雅、美麗及有尊嚴的女性。

責任編輯：郭麗明

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