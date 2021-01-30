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【酒遍世界@iM網欄】高性價的浪漫情調 情人節佳釀

名人薈萃 11:32 2021/01/30

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眾所週知，歐洲大部份城市都經常瀰漫著浪漫情調，到底是此情何來呢？最近入冬，經常出現很多關於巴黎新年初雪的報導，在照片上都能看到軟綿綿的白雪舖蓋著一塊塊歐洲風格的屋頂上，有一些照片甚至能看到白雪在旋轉木馬的頂蓋上，還有巴黎鐵道做背景， 此種情境實在令人感到特別浪漫。因此喚起我「數星期後便是情人節」的念頭，我祝福每一位在蜜運中的朋友都可以在這段時間內，為自己的伴侶及喜歡的人做足準備工夫。

情人節當天，情侶能送出一份能表達「愛意」的禮物相當重要。在法國薄酒萊(Beaujolais)裡的十大頂級村莊當中，聖-阿穆爾-Saint Amour村的葡萄酒絕對能發揮其所長。首先，法文Amour的意思是「愛」，而法國人通常在慶祝某些日子時，便會加Saint這個字在前方，簡單來說Saint Amour除了是頂級村莊的名字，也擁有著為慶祝「神聖的愛」的意思。像一般在頂級村莊（GRAND CRU）的泥土上種出的佳美，風格較為濃郁，果味及花香味特出。聖-阿穆爾卻有輕盈的系列，紫羅蘭的香味澎拜而同時在口裡非常柔和，顯出優雅的風格。 算是非常適合不常喝酒的朋友。聖-阿穆爾擁有陳年的潛質，可擺放5至8年。

另一款可以選擇是Deutz 香檳系列的Amour de Deutz Rosé粉紅酒，酒的粉紅色再配搭一扎鮮花，必定備受矚目。Deutz屬於品質較高的香檳廠，每款香檳的包裝精緻，粉紅色的酒瓶帶著優雅的外表。雖然Amour de Deutz Rosé的酸度高，但在口裡也感覺平滑，適合餐前飲用當作配襯apéritif的餐前小點。

今期所介紹的兩款酒都是性價比高，同時也能表達出對伴侶的愛意，再加一餐自己下廚的晚飯，必定令他／她難以忘記今年的情人節。

作者_Apple Cheung（張嘉盈）簡介：

活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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撰文 : Apple Cheung（張嘉盈）

欄名 : 酒遍世界

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