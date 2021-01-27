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【小老闆生意經@iM網欄】捕捉消費者心理 善用低成本宣傳技倆

名人薈萃 17:33 2021/01/27

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為何人們總是喜歡在節日期間消費？可能是因為節日期間商店會進行較多的折扣優惠，吸引到消費者消費。不過事實上，即使沒有折扣優惠，人們仍是喜歡集中在假日期間消費。這個現象稱之為假日經濟(Holiday Economy)。

據了解，假日經濟不是一個經濟學名詞，而是一種新的經濟模式。意思是指人們會在假日期間集中購物、旅遊等消費的行為，從而帶動供給增加，促進市場繁榮、經濟發展的一種綜合性經濟模式。除了購物消費，旅遊、餐飲、娛樂、交通運輸、影視、廣告等等的消費，都是促成假日經濟此現象的一部分。

 

商品標貼字句的重要性

商家把握節日期間人們潛在的消費需求，除了在折扣方面入手(筆者近月來在本欄已多次提及商家推廣折扣優惠的好處)，多作優惠推廣吸引人們前來消費外，其實亦可透過其他方法去刺激顧客的消費意欲。

而為了節省昂貴的廣告開支，商家有時可以透過一些標貼字句，把商品打造成顧客爭相購買的產品。舉個例子，在網店或實體店也好，常常會看到商品旁邊標貼以下的字句：「新品上架」或「New Arrivals」，或是「熱賣商品」或「Hot Item」等等，以上的字句均會吸引到顧客關注此商品，繼而刺激其購買意欲。

 

利用宣傳字句、版面留住顧客

試代入商家的角度想想，如何定義一件貨品為「熱賣」？而「熱賣」的商品是否只有一件？答案應該只有商家自己知道。不過很多時候，一間店內「熱賣」的商品的確可以不只一件。於是，商家可以將任何「想變成熱賣」或「真的是熱賣的商品」標貼上引人注意的字句，而此標貼字句則無形中為商品起了一個免費的宣傳作用。

然而，商家有時更可以取巧地將一些銷售表現較差的商品標貼字句，字眼上不一定是「熱賣商品」，可改作成為「本周精選商品」、「推介商品」等等，這樣或可帶動一些原本銷售額較低的商品有更好的銷售表現。

 

總言之，商家應好好把握所有可以為店內商品作宣傳的好機會。除上以上標貼字句的做法，更可以利用有限的成本，自行創作一些圖片或橫額，吸引顧客前來消費。舉個例子說，網站上可以轉換一下版面或顏色，如聖誕節、新年的版面可轉換成部分底色為紅色，情人節的版面可轉換成粉紅色等等；或是創作一些橫額，顯示在網站上或貼在實體門店內，目前有很多手機應用程式可免費提供一些簡單修圖及排版設計。如此一來，消費者會在不同節日期間對商店都有一種煥然一新的感覺，從而被店內或網站上的新設計、顏色吸引而去消費。

作者_Anna（馮文慧）簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

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