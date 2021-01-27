【阿里巴巴9988】螞蟻傳洽售 美國生物識別業務 尋求上半年完成交易

據英國《金融時報》引述兩位知情人士透露，支付寶母公司螞蟻集團擬出售旗下位於美國密蘇里州堪薩斯的生物識別安全公司EyeVerify。報道指出，螞蟻集團正在與美國的潛在買家進行談判，並計劃今年上半年成功出售該公司。螞蟻集團拒絕就報道作出回應。受到螞蟻憧憬賣消息刺激，阿里今日大部分時間造好，全日收報260元升2.6%。

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而在日前，人民銀行行長易綱在達沃斯世界經濟論壇上，被問及螞蟻何時能夠重啟上市時表示，央行調研用戶對螞蟻的滿意度還是高的，但對於消費者私隱等問題，只要堅持一切以法律為框架和程序，和社會進行廣泛的磋商，相信在問題解決之後，會回到正軌。他又指，人行近年來在金融科技方面做了很多工作，但同時也應該關注法律框架，例如數據的歸屬權、如何保護消費者利益、如何避免濫用壟斷地位等。

螞蟻集團計劃成立金融控股公司，將所有金融牌照業務納入其中，並面臨類似銀行的監管。對旗下消費信貸業務，螞蟻據悉計劃將目前註冊在重慶的兩家網絡小貸公司的部分業務，逐步轉至籌建中的可在全國範圍內展業的消費金融公司。彭專近期自行推算，螞蟻因應反壟斷新規重組，估值或降至1080億美元，較去年估值高峰3200億美元下跌約66%。

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