【品水師教飲水@iM網欄】預防貓貓生結石 小心為貓貓挑選飲用水

動物生存和成長需要吸收礦物質營養和水，貓貓當然也不會例外。究竟貓貓每日要飲幾多水? 牠們適合飲什麼種類的水? 市面上各式各樣的水，為了貓貓的健康，要注意為牠們挑選合適的水。

其實貓不太喜歡飲水。貓的祖先是由沙漠動物進化，也許因此，貓對水並不會太渴求，貓每吃1克乾糧只需要飲大約2毫升的水。貓隻每日的飲水數量相比起狗隻來得少。視乎體重，狗每一個小時便會消耗及轉化體內大約6%的水份，而做同一件事貓則需要24小時。貓對水的不渴求會令貓患尿結石的相對風險高，因此貓貓的水盤需要長期有水，確保牠需要飲水時，隨時有水供應。不要因為貓貓飲得少，就不定時給水。而水盤的水最好每12小時換一次，不要超過24小時，除了避免時間長有塵埃細菌積聚，貓貓的口水殘留也可能會影響水質。

至於應該給貓貓飲什麼水呢? 首先， 千萬不要讓貓貓飲生水 。未經煲滾的自來水或含細菌及微生物，讓貓貓直接飲用並不衛生、不安全。自己也不會直接飲未煲滾的自來水，就不要給貓貓飲了。至於煲滾的自來水、過濾水、蒸餾水，可以貓貓飲，但由於不含礦物質營養，長期供貓隻飲用也不理想。

建議選購一些 礦物質含量低的礦泉水 給貓貓飲。礦泉水是純天然的水，適合動物飲用。通常動物傾向喜歡飲天然的水，這也許是動物和大自然的連系和本能。而礦泉水中的礦物質，亦是貓隻的身體所需。

在各種礦物質中，貓需要較多鈣質維持骨骼及牙齒健康，每日需要攝取大約180mg的鈣質。除了鈣質外，貓亦需要攝取鎂、鈉等礦物質，每日所需攝取量分別大約為25mg和42mg，以維持神經系統、脈搏傳遞、肌肉收縮、細胞信息傳導等機能。人攝取了多出身體所需的礦物質時，身體會有機能去儲存或排走。但是貓隻的礦物質攝取量就要小心控制了，例如吸取過多的鎂或會增加貓隻患尿結石的風險。

以上建議的每日礦物質攝取量是根據維持一般正常貓隻的健康所需，貓隻的實際所需會因應體形大小、成長階段等因素有所不同。不過，以上的建議攝取量有助了解貓仔需要多少和什麼礦物質營養，從而為你的寵物選擇合適的飲用水。

再强調一次，挑選礦泉水時要注意，要選擇礦物質含量低的軟水，礦物質含量高的硬水並不適合貓隻飲用。同時，也要考慮貓隻從其它途徑吸收礦物質的份量，例如糧食和補充劑(如有)等。

作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介： 香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。 Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee

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