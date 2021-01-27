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《潛行凶間》Elliot Page變性後宣布離婚 「我們仍是好朋友」

環球政治 15:59 2021/01/27

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曾出演《潛行凶間》（Inception）的Elliot Page，在上月宣布變性為男生。Elliot Page周二（26日）發表聲明指，自己已與伴侶Emma Portner離婚。Elliot Page形容，與對方仍然是好朋友。

《潛行凶間》女星Ellen Page宣布變性：請稱我為「他」  【下一頁】

Elliot在去年12月宣布變性為男生，名字亦由「Ellen Page」更名為「Elliot Page」。他亦早於2018年宣布與Emma Portner結婚，二人於2017年開始交往。

不過，Elliot Page發表聲明指：

「經過深思熟慮，我們於去年夏天分居後，作出艱難的離婚決定。我們仍互相尊重，是彼此的好朋友。」

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Elliot在2007年，他於電影《Juno少女孕記》中飾演一名懷孕的少女，而演技獲得國際讚譽。他其後亦參與電影《潛行凶間》（Inception），最近亦參與Netflix的《雨傘學院》（The Umbrella Academy）。

Elliot在2014年公開自己同性戀的身份，稱已厭倦了躲藏，亦厭倦了因疏忽而說謊。

責任編輯：林嘉莉

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