畢馬威預料：私募投資者今年活躍尋求退市套現　

▲ 畢馬威預料將是投資者破紀錄尋求沽出現有投資套現的一年。

畢馬威發布《展望未來：2021年私募股權市場趨勢》報告表示，亞太區今年私募市場活動將繼續保持強勁，對尋求沽出現有投資套現的普通合夥人(General Partner)為大好機會，又料退市宗數有機會創下新紀 錄。

受到疫情影響，因旅行限制令許多買家去年無法親自進行盡職調查或親自與管理團隊會面，令交易銷售（trade sale）活動變得緩慢，但市場進一步適應疫情後，預料今年再有多宗交投活動完成。

畢馬威中國亞太區及中國資產管理主管合夥人廖潤邦認為，今年為一個好機會給予計劃今年出售投資套現的普通合夥人退市(exit)。現時，亞太地區的新股市場持續由投資者主導的強勁需求，又認為今年IPO的強勁勢頭持續。

他又預料今年以交易銷售(trade sale)退市的宗數將會增加，雖然去年以交易銷售的退市的宗數明顯下跌至僅錄得295億美元為近年低位，但市場的氣氛及估值保持穩定，有望能賣出「好價錢」。

畢馬威中國私募股權行業聯席主管合夥人雷諾森（Ryan Reynoldson）表示，多個行業包括，教育、物流、醫療保健和科技等反而得以受惠，又料今年勢頭持續。

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責任編輯：謝卓榮