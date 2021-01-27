【防疫措施】曾到極高風險地區須在港隔離至21日 港府收緊機組人員檢疫安排

本港疫情持續，港府今日(27日)公布，原獲豁免檢疫的機組人員，由本月23號起，所有在過去21天曾到訪極高風險指明地區的機組人員，到港後須在指定檢疫酒店、逸泰居酒店或香港天際萬豪酒店自我隔離21天。

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政府發言人指，所有曾於21天前到訪指明地區的非本地的客機機組人員，須出發前48小時內，採集樣本並在擁有病毒檢測陰性結果。同時，他們抵港後須到衞生署的臨時樣本採集中心進行檢測，並須留在指定地方等候檢測結果。

另外，貨機機組人員和非本地機組人員在出勤到極高風險地區作短暫停留期間，須於當地以點對點交通往航空公司，並入住當地安排的指定酒店進行自我隔離直至下一班航班；同時有關機組人員抵港後須做檢測。現時列入於極高風險的指定地區包括南非、英國、巴西及愛爾蘭。

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責任編輯：潘曉豐