【外匯基金】外匯基金去年投資收益1978億元、第四季佔1070億　歷來第三高

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【快手科技IPO】快手孖展近3800億、超額認購360倍 中銀恒生借爆額（不斷更新）
金管局公布，若未計長期增長組合第4季表現，外匯基金2020年全年投資收益1978億元，第四季單季投資收益1070億元，兩者齊為歷來第三高紀錄。
金管局總裁余偉文稱，去年對投資者而言是峰迴路轉的一年，隨各國央行推超寬鬆貨幣政策、財政紓困措施出爐，令資產市場年內轉向，但股市估值能否高企成疑問、債息亦跌至近零息，股債組合的分散風險能力被削弱，未來會保持防禦式投資策略。
金管局外滙基金投資辦公室行政總裁李達志稱，第4季表現受惠股票、債券組合按市價計價利好，但強調外匯基金投資目標和年期都以數以十年計，單季表現意義不大，又坦言債息持續在低位，反映無風險回報極低，投資環境艱難。
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對於港府面臨財赤逾3000億元，被問及會否考慮額外增加支付港府財政儲備的金額，李達志稱，政府從外匯基金支取收益的水平，是以外匯基金平均6年回報計算，有關做法經過深思熟慮，降低每年波動性，未考慮改變做法。
相對2019年外匯基金投資收益為2622億元、投資回報率為6.6%，2020年外匯基金投資收益未審計投資回報率下跌至4.4%。
|2020年（未審計）
|2019年
|2018年
|下半年
|全年
|全年
|全年
|債券
|178億
|925億
|1145億
|574億
|香港股票
|236億
|40億
|221億
|-207億
|其他股票
|844億
|690億
|1007億
|-387億
|外匯
|340億
|96億
|-130億
|-90億
|其他投資
|284億
|227億*
|379億
|219億
|投資收入
|1882億
|1978億
|2622億
|109億
*至9月底
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編輯：麥德銘