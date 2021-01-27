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【外匯基金】外匯基金去年投資收益1978億元、第四季佔1070億　歷來第三高

宏觀解讀 19:09 2021/01/27

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金管局公布，若未計長期增長組合第4季表現，外匯基金2020年全年投資收益1978億元，第四季單季投資收益1070億元，兩者齊為歷來第三高紀錄。

金管局總裁余偉文稱，去年對投資者而言是峰迴路轉的一年，隨各國央行推超寬鬆貨幣政策、財政紓困措施出爐，令資產市場年內轉向，但股市估值能否高企成疑問、債息亦跌至近零息，股債組合的分散風險能力被削弱，未來會保持防禦式投資策略。

金管局外滙基金投資辦公室行政總裁李達志稱，第4季表現受惠股票、債券組合按市價計價利好，但強調外匯基金投資目標和年期都以數以十年計，單季表現意義不大，又坦言債息持續在低位，反映無風險回報極低，投資環境艱難。

金融專才離港被監管機構詢問原因 金管局：有何特別？可見【下一頁】

對於港府面臨財赤逾3000億元，被問及會否考慮額外增加支付港府財政儲備的金額，李達志稱，政府從外匯基金支取收益的水平，是以外匯基金平均6年回報計算，有關做法經過深思熟慮，降低每年波動性，未考慮改變做法。

相對2019年外匯基金投資收益為2622億元、投資回報率為6.6%，2020年外匯基金投資收益未審計投資回報率下跌至4.4%。

  2020年（未審計） 2019年 2018年
  下半年 全年 全年 全年
債券 178億 925億 1145億 574億
香港股票 236億 40億 221億 -207億
其他股票 844億 690億 1007億 -387億
外匯 340億 96億 -130億 -90億
其他投資 284億 227億* 379億 219億
投資收入 1882億 1978億 2622億 109億

*至9月底

相關文章：

外匯基金第三季投資收益528億元　港股仍損手（附近年表現）

編輯：麥德銘

基金 外滙基金 香港金融管理局

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