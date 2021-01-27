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【比亞迪】設獨立銷售渠道 比亞迪建立新高端品牌「海豚」

股樓投資 15:11 2021/01/27

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根據內地傳媒報導，比亞迪 （01211） 計劃於2022年推出全新新能源車品牌「海豚」，在全新平台開及建立獨立經銷商網絡，並預計於2023年上市。

新能源汽車品牌

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該報導指，比亞迪管理層認為現有經銷商網絡，未能滿足比亞迪高端品牌在硬件及服務方面的「高級感」，因此決定建立新品牌，重新建設經銷網絡。另外，比亞迪又成立弗迪公司，推動新能源汽車核心零件的銷售，並推動半導體業務獨立上市。

今日比亞迪股價一度跌7.4%至242元，其後跌幅收窄至不到2%。

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撰文 : 謝克迪, CFA

資料提供 : 即時新聞頻道, iMoney智富, 股樓投資

比亞迪股份（01211） 新能源 硬件 汽車

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