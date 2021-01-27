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【大行點睇】中金首予泡泡瑪特「跑贏行業」評級 目標價看100元

股樓投資 15:07 2021/01/27

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中金發表報告稱，泡泡瑪特（09992）在中國潮流玩具市場佔有率排名首位，未來渠道擴張、IP拓展及多元化變現，有望驅動公司持續快速增長。該行首予泡泡瑪特「跑贏行業」評級，並予目標價100元。

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該行又表示，2019年中國潮玩行業市場規模為207億元人民幣，預計未來5年的複合年均增長率為29.8%，認為泡泡瑪特的核心競爭優勢包括盲盒模式，以及強大的IP運營能力，將吸引大量消費者，預計公司2020至2022年每股純利分別為0.37元、0.38元及1.33元人民幣。

泡泡瑪特今日高開低走，今早一度高見84元，最新跌3.7%，現報78元，成交2.43億元，市值1093.51億元。

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記者：溫藹紅

玩具 泡泡瑪特（09992） 港股

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