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Telegram被指促進暴力極端主義　被要求從Google play平台下架

科技 15:40 2021/01/27

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最近一名前美國大使表示，Telegram促進暴力極端主義，並要求Google下架該款應用程式。

早前美國國會爆發衝突事件，被指鼓吹煽動暴力行為的右翼社交平台Parler，遭到各大科企封殺。最近，通訊軟件Telegram也成為針對目標之一。最近一名前美國大使指出，Telegram促進暴力極端主義，並向Google提出起訴，要求其程式從Google play下架。

據外媒報道，美國前駐摩洛哥大使Marc Ginsberg，最近在加州法院向提出訴訟，要求Google在Google Play商店中下架Telegram。他指出，Telegram平台充斥納粹主義、煽動暴力行為，以及極端主義等内容，並認為Telegram應與Parler一樣，遭到蘋果（Apple）及Google封殺。

<<【國會暴亂】YouTube禁止特朗普頻道上載新內容　指影片涉煽動暴力

<<【科企接連封殺】社交平台Parler要求釋出臨時禁令　遭美法院拒絕

對此，Telegram創辦人Pavel Durov表示，在國會大廈發生騷亂事件後，該平台已刪除數百條相關貼文，並表示不容忍任何煽動暴力行為言論。Telegram更表示，程式内採用強大審查機制，以打擊用戶濫用行為及反對恐怖暴力主義。據了解，到目前為止，Google並沒有對此事作出任何回應。

責任編輯：李寶如

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