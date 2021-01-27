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【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？

新股IPO 16:13 2021/01/27

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微創心通已觸發回撥機制，香港發售部分佔全球發行5成。

微創心通醫療科技 （新上市編號︰02160） 正在招股，微創心通醫療IPO的熾熱程度不比快手科技 （新上市編號：01024） 遜色。單計孖展認購倍數，微創心通醫療暫錄孖展逾300億元，超額認購倍數超過130倍。由於快手熱爆，不少投資者原希望轉戰微創心通醫療，但原來微創心通醫療的街貨量更少。綜合投資界估計，微創心通醫療認購350手才穩中一手。

微創心通醫療孖展即時睇【下一頁】

圖看微創心通醫療招股詳情

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中薇證券研究部董事黃偉豪預料，是次認購人數可能高達50萬人，其一手中籤率僅錄得1%至2%，認為認購最少350手才穩中一手。

快手抽幾多手先穩陣？【下一頁】

微創心通全球發行2.0562億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成。不過，認購倍數觸發回撥機制，公開發售部分提升至5成（即1.0281億股，10.2萬手）較快手 （新上市編號：01024） 的街貨更少。

抽微創心通醫療IPO前，要知的五件事【下一頁】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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責任編輯：謝卓榮

港股 醫療科技 心通醫療—B（02160） 快手—W（01024） IPO 孖展

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