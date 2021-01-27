【調查】調查指逾6成香港新晉富裕階層　偏好投資美國市場

▲ 嘉信理財董事總經理方碩權表示，受新冠疫情影響，香港新晉富裕階層趨向分散不同投資市場，以減低投資風險。

新冠疫情爆發至今，促使不少人改變理財習慣。嘉信理財董事總經理方碩穩表示，受新冠疫情影響，香港新晉富裕階層趨向分散不同投資市場，以減低投資風險。

嘉信理財去年11月就1032名香港新晉富裕階層人士進行研究調查。調查結果顯示，疫情之下，有26%的受訪者趨向分散投資不同市場減低投資風險，人數比去年升逾7%。在眾多市場中，逾6成受訪者選擇把資產投資在美國市場，按年升11.9%。中國市場則位居第二，近5成受訪者上年曾投資於當地市場。

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方碩穩解釋，香港新晉富裕階層偏向境外投資分散風險，加上美國交易市場歷史悠久，因此美國市場比中國市場更受歡迎。

投資策略趨向避險

調查顯示，46%受訪者認為新冠疫情影響他們的投資選擇，資產配置方面，去年持有股票的受訪者比2019年減少近一成，外匯則減少8%。相反，持有貴金屬和銀行理財產品的受訪者則分別按年升2%和5%，反映新晉富裕階層的投資策略趨向避險。收入方面，近五成受訪者擁有一項或以上的收入，比上年升近一成。

方碩穩亦指，儘管7成受訪者每月有定期儲蓄的習慣，近三分之二受訪者仍認為他們對財務管理預備不足，只有8%受訪者表示他們為長遠的財政規劃訂下目標。

另外，在該項調查中，嘉信理財以投資者對財務信心、財務規劃、財務管理、及參與理財服務四個指標進行計算，得出今年香港整體新晉富裕階層的財富健康指數比去年提高1.43分，以100分為滿分，今年錄得55.25分。

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編輯﹕賴奕羚