【抖音母企】字節跳動擬分拆抖音等業務香港上市 最新估值1.4萬億、去年營收倍增至2730億

▲ 抖音母企字節跳動去年營收翻倍，錄得超過2700億元。

字節跳動（ByteDance）旗下TikTok去年美國遭禁令其海外業務受挫，惟據外電報道，字節跳動去年營收仍翻倍至350億美元（約2,730億港元），經營溢利為70億美元（約546億港元），按年增長75%。隨著美國拜登政府上台，字節跳動亦離分拆部分業務在香港上市更進一步。

字節跳動強勁增長主要由「抖音」以及海外版TikTok大獲成功帶動。字節跳動的最新估值達到1800億美元（約1.4萬億港元），公司正尋求分拆包括「抖音」在內的部分業務在香港上市，字節跳動拒絕置評。

字節跳動傳最新融資估值1.4萬億元，美資紅杉資本、KKR領投，請按【下一頁】

報道又指，目前字節跳動面臨的主要不確定性是，拜登政府上台後是否會延續特朗普政府對TikTok的限制，特朗普去年稱TikTok威脅國家安全，簽署行政命令禁止TikTok在美國營運，最終特朗普同意TikTok與甲骨文（美：ORCL）、沃爾瑪（美：WMT）的交易，兩間公司購入TikTok美國業務2成股權，但交易審批至今仍未完成。

拜登政府目前工作的重點是控制疫情、恢復經濟，暫未透露任何TikTok相關消息，但字節跳動有機會與拜登政府重新談判。不過知情人士稱，TikTok事件後，字節跳動創辦人張一鳴已經將焦點更多放在中國市場的新興業務，包括遊戲、線上教育及電商等。

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編輯：陳健婷