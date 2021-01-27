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【快手科技IPO】快手來港後、競爭對手字節跳動擬分拆抖音等業務香港上市　最新估值1.4萬億

新股IPO 14:23 2021/01/27

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抖音母企字節跳動去年營收翻倍，錄得超過2700億元。

快手科技 （新上市編號：01024） IPO來港掀起熱潮，快手競爭對手、字節跳動（ByteDance）旗下TikTok去年美國遭禁令其海外業務受挫，隨著美國拜登政府上台，字節跳動離分拆部分業務在香港上市更進一步。據外電報道，字節跳動去年營收仍翻倍至350億美元（約2,730億港元），經營溢利為70億美元（約546億港元），按年增長75%。

快手科技與字節跳動有何不同？【下一頁】

字節跳動強勁增長主要由「抖音」以及海外版TikTok大獲成功帶動。字節跳動的最新估值達到1800億美元（約1.4萬億港元），公司正尋求分拆包括「抖音」在內的部分業務在香港上市，字節跳動拒絕置評。

字節跳動傳最新融資估值1.4萬億元，美資紅杉資本、KKR領投，請按【下一頁】

報道又指，目前字節跳動面臨的主要不確定性是，拜登政府上台後是否會延續特朗普政府對TikTok的限制，特朗普去年稱TikTok威脅國家安全，簽署行政命令禁止TikTok在美國營運，最終特朗普同意TikTok與甲骨文（美：ORCL）、沃爾瑪（美：WMT）的交易，兩間公司購入TikTok美國業務2成股權，但交易審批至今仍未完成。

抖音支付上綫，能否成微信支付2.0？【下一頁】

拜登政府目前工作的重點是控制疫情、恢復經濟，暫未透露任何TikTok相關消息，但字節跳動有機會與拜登政府重新談判。不過知情人士稱，TikTok事件後，字節跳動創辦人張一鳴已經將焦點更多放在中國市場的新興業務，包括遊戲、線上教育及電商等。

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編輯：陳健婷

港股 快手—W（01024） 字節跳動 抖音 IPO 張一鳴

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