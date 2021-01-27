【北水資金】高盛調升北水吸資規模近倍、料全年淨流入逾7000億 19隻港股或跑贏大市

▲ 高盛將今年北水吸資規模預測調高近一倍，由500億美元（約3875億港元）大幅上調至950億美元（約7362.5億港元）。

北水今年以來淨流入逾2700億元，帶動港股發力狂奔，恒指一度突破3萬大關。高盛將今年北水吸資規模預測調高近一倍，由500億美元（約3875億港元）大幅上調至950億美元（約7362.5億港元），主因考慮到資入流入至被美國制裁的股份、內地集資活動約1成資金可用於香港，以及下半年更多第二上市公司加入港股通，預期今年底北水持有合資格股票的份額會由現時8%升至10%。高盛相信若北水保持高位，19隻港股將會跑贏大市。

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圖看19隻港股誰上榜？

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高盛表示，除了AH股溢價持續寬闊，北水持續活躍主因國家隊支持受美國制裁的股份，以及內地非常活躍的集資活動，認為該行低估了該兩點所帶來的正面影響。

高盛將北水全年吸資預測上調至950億美元，意味每日平均淨流入約4億美元（約31億港元），即較現時每日平均淨流入少逾百億元，皆因相信資金流動將會逐步回歸正常。

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受惠北水流入，該行將MSCI中國的市盈率由15.6倍調升至16.5倍，意味潛在回報達6%。同時，該行相信各行業對北水的反應不同，最高回報Beta的行業包括科技硬件、材料及必須消費品，而最低回報Beta的行業包括能源、工業及內房。

選股方面，高盛建議結合行業稀缺性、較A股有較大折讓、股價對北水敏感度高，北水持有度高，以及成交金額具代表性的股份。

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編輯：袁諾曦