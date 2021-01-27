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Sony推出全新A1相機　配備5,000萬像素 + 8K攝錄 

科技 16:22 2021/01/27

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Sony在昨（26日）香港時間晚上11時於網上舉行直播，公佈最新推出旗艦級無反相機A1（Alpha 1）。

日前有消息指，索尼（Sony）將於今年第一季發表全新數碼相機產品，外界一直推測將會命名為A9系列，結果Sony在昨（26日）香港時間晚上11時於網上舉行直播，公佈最新推出旗艦級無反相機A1（Alpha 1），而規格就與外界所推測的相近。

與iPhone 12 mini競爭？傳Sony推Compact新機搶攻市場

Sony Alpha 1率先採用Exmor RS CMOS和Bionz XR影像處理器，可以做到最高30fps全電子快門連拍、電子快門閃光燈同步和高速機械同步。其標準感光度為 ISO 100 - 32,000，最高可擴展至ISO 50 - 102,400，支援5.5級防震和內置5軸防震系統。

A1擁有759點即時全區域相位檢測自動對焦（Phase Detection），覆蓋92%範圍，比A9 II的693點更廣。而透過今次的改良，A1同時提供實時眼部對焦選擇，可以針對動物眼部進行Eye AF自動對焦。由於雀鳥眼睛一般比較細，移動也會比一般動物快，要成功追焦的確好不容易。而動物對焦部分的加強，即使動物被拍攝時，頭部大幅扭動，甚至擰頭，也可以成功對焦。

Sony Alpha 1率先採用Exmor RS CMOS和Bionz XR影像處理器，可以做到最高30fps全電子快門連拍、電子快門閃光燈同步和高速機械同步。

此外，A1同時也做到最多30分鐘的8K 30P或4K 120P拍片攝錄，是首部真正能夠實拍的8K的拍片相機。Sony表示，A1的8K 30P 拍片，色深有4:2:0 10-bit、BT.2100色域，機身內部有如A7S III一樣內置包圍式的散熱片，將CMOS拍攝產生熱力，傳到機背位置散掉，令此機可以有最多30分鐘的拍攝時間。而在8K 30P 以外，也同時可以拍攝4K 120P 10-bit影片，確保流暢度。

A1同時也做到最多30分鐘的8K 30P或4K 120P拍片攝錄，是首部真正能夠實拍的8K的拍片相機。

【CES 2021】Sony推出新一代Bravia電視　搭載全球首款人腦等級認知XR晶片

為了迎合專業創作者的需求，A1同時在連接阜、WiFi支援多項高速網絡規格，例如944萬點OLED電子觀景器、內置支援2x2 MIMO、USB 10 Gbps數據線、1000BASE-T，能與Xperia手機搭配，加速創作流程。產品預計將於3月在美國市場正式開賣，定價為6,500美元（約港幣50,380元）。

責任編輯：施雯雯

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