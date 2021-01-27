【拜登卸任】拜登戴名錶惹風波 外媒盤點珍藏讚Good taste

美國總統拜登上周正式上任，拜登在就職當日上佩戴勞力士（Rolex）名錶，卻被《紐約時報》大造文章，形容該勞力士手錶，價值相當於十幾張華府發放的經濟刺激支票。不過，有外媒則唱反調，反指拜登在挑選手錶上有「taste」，更盤點拜登的手錶珍藏。

勞力士Datejust

這隻手錶是拜登在就職當日上佩戴，售價超過7,000美元（約5.46萬港元）。

外媒認為，拜登選擇購買此款錶，而非有「總統錶」之稱的勞力士金錶Day-Date，似乎是因「總統錶」有點太浮華，與拜登性格不符。而勞力士的Datejust，則顯得拜登較「貼地」。

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精工Chronograph

拜登發表勝利演說中，佩戴拜登在競選活動中亦有戴過的簡單款精工錶。

外媒形容，這款手錶較實用、廉價，而拜登挑選佩戴精工則反映其品味。

紐時諷拜登戴勞力士名錶 「可能只想準時開會」 【下一頁】

歐米茄（OMEGA）Speedmaster Moonwatch

外媒指，拜登佩戴這款手錶時，多以穿著運動牛仔褲、運動衫、牛仔襯衫、皮褸等作配搭，是較為休閒的風格。

Omega Seamaster 300m Diver

雖然拜登是精工的「粉絲」，但亦鍾情於歐米茄。他被外媒發現，曾戴上Seamaster 300m Diver，與007風格的西裝搭配使用，此更能代表他自己的個性。

Apple Watch

蘋果產品可能會引起兩極分化，但拜登偶爾佩戴Apple Watch似乎很實用。與上面的手錶相比，民眾似乎認為此款手錶更平易近人。不過，特勤局可能不允許美國總統佩戴這種智能手錶，拜登之後需要重返精工或歐米茄的懷抱。

責任編輯：林嘉莉