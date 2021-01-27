  • 21°C
香港時間 : 2021127日 (三) 14:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拜登卸任】拜登戴名錶惹風波 外媒盤點珍藏讚Good taste

環球政治 14:18 2021/01/27

分享：

美國總統拜登上周正式上任，拜登在就職當日上佩戴勞力士（Rolex）名錶，卻被《紐約時報》大造文章，形容該勞力士手錶，價值相當於十幾張華府發放的經濟刺激支票。不過，有外媒則唱反調，反指拜登在挑選手錶上有「taste」，更盤點拜登的手錶珍藏。

  • 勞力士Datejust

這隻手錶是拜登在就職當日上佩戴，售價超過7,000美元（約5.46萬港元）。

外媒認為，拜登選擇購買此款錶，而非有「總統錶」之稱的勞力士金錶Day-Date，似乎是因「總統錶」有點太浮華，與拜登性格不符。而勞力士的Datejust，則顯得拜登較「貼地」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

  • 精工Chronograph

拜登發表勝利演說中，佩戴拜登在競選活動中亦有戴過的簡單款精工錶。

外媒形容，這款手錶較實用、廉價，而拜登挑選佩戴精工則反映其品味。

紐時諷拜登戴勞力士名錶 「可能只想準時開會」 【下一頁】

  • 歐米茄（OMEGA）Speedmaster Moonwatch

外媒指，拜登佩戴這款手錶時，多以穿著運動牛仔褲、運動衫、牛仔襯衫、皮褸等作配搭，是較為休閒的風格。

  • Omega Seamaster 300m Diver

雖然拜登是精工的「粉絲」，但亦鍾情於歐米茄。他被外媒發現，曾戴上Seamaster 300m Diver，與007風格的西裝搭配使用，此更能代表他自己的個性。

  • Apple Watch

蘋果產品可能會引起兩極分化，但拜登偶爾佩戴Apple Watch似乎很實用。與上面的手錶相比，民眾似乎認為此款手錶更平易近人。不過，特勤局可能不允許美國總統佩戴這種智能手錶，拜登之後需要重返精工或歐米茄的懷抱。

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【彈劾特朗普】大多共和黨參議員指彈劾違憲 特朗普料難定罪
今日
【彈劾特朗普】大多共和黨參議員指彈劾違憲 特朗普料難定罪
【拜登上任】紐時諷拜登戴勞力士名錶 「可能只想準時開會」
2021/01/26
【拜登上任】紐時諷拜登戴勞力士名錶 「可能只想準時開會」
【拜登上任】金正恩未接受現實？僅以非官媒報道
2021/01/26
【拜登上任】金正恩未接受現實？僅以非官媒報道
【拜登上任】美民調﹕6成人撐拜登 最滿意其抗疫表現
2021/01/26
【拜登上任】美民調﹕6成人撐拜登 最滿意其抗疫表現
【國會暴亂】18歲少年篤灰 向FBI告發父親參與暴亂
2021/01/26
【國會暴亂】18歲少年篤灰 向FBI告發父親參與暴亂
政治 時尚 美國 拜登 Apple 勞力士 Apple Watch 智能手錶

上一篇文章

特朗普長女伊萬卡住過豪宅放租 月租14萬（多圖）

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月27日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【彈劾特朗普】前律師：他或已私下特赦自己及子女
【彈劾特朗普】前律師：他或已私下特赦自己及子女
【BNO移民】蘇格蘭擬發動二次獨立公投
【BNO移民】蘇格蘭擬發動二次獨立公投
【國會暴亂】18歲少年篤灰 向FBI告發父親參與暴亂
【國會暴亂】18歲少年篤灰 向FBI告發父親參與暴亂
新型冠狀肺炎全球疫情（01月27日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月27日 時間14:00）
WhatsApp宣布更新條款後 全球損失數百萬用戶
WhatsApp宣布更新條款後 全球損失數百萬用戶
【拜登上任】拜登簽令「買美國貨」 加拿大表示憂慮
【拜登上任】拜登簽令「買美國貨」 加拿大表示憂慮