【大行點睇】內地銀行去年第四季盈利反彈 野村上調3內銀純利預測

內地銀保監早前舉行發佈會，分享去年銀行業及保險業的發展。野村確認了內地銀行業盈利在去年第四季「Ｖ型」反彈，料內地銀行業基本面將持續改善，而大型國有銀行則很有可能維持其派息政策不變。野村又分別上調工商銀行（01398）、建設銀行（00939）及農業銀行（01288）去年的純利預測3%、6%和4%。

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野村發表研究報告指，按銀保監會估計，去年內地商業銀行純利按年下跌1.8%，即意味著第四季純利按年回升29%。同時銀行業的資產亦穩步增長，資產總額和負債總額分別增長10.1%及10.2%。此外，保險業的總資產亦增加13.3%，總保費升6.1%，反映業務正穩定增長。

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該行又指，商業銀行的平均資本充足率為14.7%，而保險企業的平均綜合償付能力比率為242.5%，核心償付能力比率則為230.5%，遠高於監管要求，可見金融部門的系統性風險已得到控制。

野村對內銀評級及目標價一覽：

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