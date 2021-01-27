▲ 【本港樓市】高盛：牛市樓市前景仍高度不明朗 看好具復甦概念兼估值低估的地產股

本港樓市從2019年中的高峰回落，高盛指，目前已從低谷反彈至約一半路程，預期不同子行業復甦程度會出現分化，因經濟復甦前景及步伐仍不明朗，而且部分極端的社交距離限制仍持續，令未來宏觀經濟環境仍具挑戰。隨樓市回暖，高盛稱，自去年11月中以來本港地產股估值出現強勁反彈，因市場開始反映新冠疫苗有良好進展，預期今年本港地產股資產淨值（NAV）折讓會由去年3月時的60%，收窄到46%。

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高盛預期，樓市在牛年會再測試基本面及盈利復甦能力，以證明股價反彈是否合理，及在不明朗的宏觀（經濟增長及家庭組成速度）及微觀（如旅遊氣泡能否形成）經濟環境下，估值是否能持續。

本港地產股將陸續公布業績，高盛預計，業績將反映疫情下經營環境艱難，地產股盈利改善的能力繫於不同子行業，總體而言，隨行業估值已從疫情最極端的水平中逐步恢復，將會在地產股中尋找Alpha（能跑贏大市的股份）。

瑞銀料今年一手樓供應倍增【下一頁】

高盛看好（1）具復甦概念的新鴻基地產 （00016） 、新世界發展 （00017） 、領展 （00017） 及恒隆地產 （00101） ；（2）價值嚴重低估的香港置地、信置 （00083） 、長實 （01113） ；（3）具替代性結構需求的ESR （01821） 。

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編輯：陳韻妍