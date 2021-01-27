【大行報告】大和料美團酒店及旅遊業務獲估值重估　上調目標價三成至500元

大和發表研究報告指，美團(03690) 料將於3月底公布去年業績。該行過去曾發表報告指美團在社區團購市場上較同業有更大成功機會。過去兩個月，該行留意到訂單量增長較預期快，該行向美團優選進行獨立估值，以反映其在整體潛在市場市佔擴張。



該行亦預期美團到店、酒店及旅遊板塊今年有具意義的重評，主因本地旅遊及本地服務收入復甦料勝市場預期。報告下調美團2021至2022年經調整盈測介乎56%至98%，以反映投資開支增加；上調目標價逾三成，由370元升至500元，維持「買入」評級。

大和料美團去年末季送餐收入按年升34%，受惠訂單按年增32%及每宗平均消費按年升4.5%。該行料受惠去年低基數，今年送餐收入料按年升56%。另到店、酒店及旅遊方面，該行料末季收入按年升11%，源於到店用餐仍受疫情反覆影響。隨著境內旅遊全面復甦及綫下本地服務活動增加，該行料今年美團到店、酒店及旅遊收入按年升55%。



美團新業務方面，該行料去年末季虧損擴大至60億元人民幣，主因共享單車季節性疲弱、利潤率較低的美團閃購及Kuailv供應鏈收入貢獻佔比上升；由於社區團購仍屆早期投資階段，料美團優選末季帶來約30億元人民幣虧損。不過，在強勁勢頭下，該行料美團優選今明兩年收入分別達130億及307億元人民幣。

其他大行亦予美團正面評級：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機