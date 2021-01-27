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【遊戲驛站GME】沽注一擲原型成散戶炒高GME理由　Michael Burry狠批「瘋狂」、馬斯克贈慶？

股市 15:08 2021/01/27

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知名對沖基金Michael Burry成為美國散戶狂追遊戲驛站GME理由之一。

美國散戶組隊狂買遊戲驛站GameStop（美：GME），連日升幅以倍數計。美國散戶看好GME 原因之一，包括2008年金融海嘯前提前發現次貸危機大賺的基金經理Michael Burry看好GME，並持股GME 3.3% 。不過，GME大幅炒高後，Michael Burry急割席並在Twitter 發文稱升幅「不自然、瘋狂和危險」，並標註美國證監執法部門。

若你因為我而將GME放在投資組合，並且大賺一筆，我真心為你高興。不過，目前發生的一切，這應該引起法律、監管介入，這一切既不自然，且瘋狂和危險。

（If I put $GME on your radar， and you did well， I’m genuinely happy for you. However， what is going on now – there should be legal and regulatory repercussions. This is unnatural， insane， and dangerous. @SEC_Enforcement）

Burry現時已收回相關帖文，他管理的 Scion Asset Management 2019年中已投資GME，最新披露去年9月時持股2.4%。他持股成為網上論壇Reddit 等散戶熱捧GME 的原因之一。

GME自1月12日來已累升6.42倍，並在周二美股盤後升41%。

Reddit散戶爆炒GameStop後新目標 耳機商Koss曾漲1.3倍，可見【下一頁】

Burry為知名價值投資者、對沖基金管理者，2000年創立Scion Capital，為少數於2008年金融危機看穿次貸衍生產品泡沫，成為電影、暢銷書《The Big Short （沽注一擲）》的主角之一。

正當Burry質疑GME升幅，Tesla 創辦人Elon Musk 在社交媒體發帖關注，貼上Reddit 的炒股論壇加一句「Gamestonk！！（遊戲大炮/股票俚語）」。

Tesla 創辦人Elon Musk （馬斯克）在社交媒體貼上Reddit 炒美股討論區

相關文章：

【Tesla股價】《沽注一擲》原型Michael Burry：Tesla是泡沫　排放積分不代表盈利能力

【美股業績】微軟業績勝預期　股價盤後急漲5%

編輯：麥德銘

美股 對沖基金

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