【遊戲驛站GME】散戶沽注一擲爆買GameStop、GME盤前再升一倍　Michael Burry狠批「瘋狂」、馬斯克贈慶？

美國散戶組隊狂買遊戲驛站GameStop(美:GME),連日升幅以倍數計,周三盤前再升一倍。美國散戶看好GME原因之一,包括2008年金融海嘯前提前發現次貸危機大賺的基金經理Michael Burry看好GME,並持股GME 3.3% 。不過,GME大幅炒高後,Michael Burry急割席並在Twitter 發文稱升幅「不自然、瘋狂和危險」,並標註美國證監執法部門。

若你因為我而將GME放在投資組合,並且大賺一筆,我真心為你高興。不過,目前發生的一切,這應該引起法律、監管介入,這一切既不自然,且瘋狂和危險。

(If I put $GME on your radar, and you did well, I’m genuinely happy for you. However, what is going on now – there should be legal and regulatory repercussions. This is unnatural, insane, and dangerous. @SEC_Enforcement)