【科技抗疫】Google Maps提供疫苗接種地點資訊　美國4個州份率先應用

▲ Google Maps計劃推出一項新功能，為民眾提供疫苗接種等相關資訊，方便他們找到鄰近疫苗接種地點。

全球新冠肺炎疫情仍未遏止，各國正加快疫苗接種速度，以防止疫情持續擴散。疫情期間，不少科企都透過科技工具幫助人們抗疫。最近，Google Maps計劃推出一項新功能，為民眾提供疫苗接種等相關資訊，方便他們找到鄰近疫苗接種地點。

<<【網絡詐騙】黑客瞄準新冠肺炎疫苗商機 假冒疫苗公司網上兜售假貨

<<【新冠肺炎】深紫外線LED有效殺死新冠病毒 傳日本準備量產

Google發現，最近用戶搜尋疫苗接種資訊的數量激增，於是計劃在Google Maps推出新功能，向用戶顯示疫苗接種資訊。Google表示，目前正與不同地區公共機構、連鎖藥店等對象合作，收集真實權威性資料，並計劃在Google Maps資訊欄中，顯示各類疫苗相關資訊，例如預約疫苗接種、提供免費乘車接種疫苗等資訊。該功能最快於本週內上綫，率先支援美國亞利桑那州、路易斯安娜州、密西西比及德州，日後陸續推廣至美國其他州份。

較早前，Google宣布撥款1.5億美元（約11.6億港元），用作推廣新冠肺炎疫苗接種資訊。其中向美國疾病控制中心基金會、世界衛生組織，以及其他非營利組織，提供價值約1億美元（約7.7億港元）廣告版面，餘下資金則捐贈予公共衛生機構，向偏遠社區提供疫苗接種資訊。

責任編輯：李寶如