  • 21°C
香港時間 : 2021127日 (三) 14:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普長女伊萬卡住過豪宅放租 月租14萬（多圖）

環球社會熱點 14:26 2021/01/27

分享：

伊萬卡早前居住的華盛頓豪宅目前正放租，每月租金達1.8萬美元（約14萬港元）。

特朗普卸任美國總統後，特朗普一家繼續受外界關注，特朗普長女伊萬卡已遷往佛羅里達州居住。伊萬卡早前居住的華盛頓豪宅目前正放租，每月租金達1.8萬美元（約14萬港元）。伊萬卡住過的這幢豪宅位於華盛頓富人區，就連前總統奧巴馬夫婦也在這區居住。

伊萬卡據報於佛羅里達州參選 疑嚇窒現任參議員魯比奧 【下一頁】

    點擊圖片放大
    +6
    +5

特朗普（Donald Trump）入主白宮後，伊萬卡（Ivanka Trump）一家搬到卡洛拉馬（Kalorama）居住。這幢豪宅建於上世紀20年代，面積達5,000平方呎，家中有6間睡房及最少6個廁所。

從豪宅照片可見，豪宅客廳設有壁爐，空間寬敞可容納各類大型傢俬。廚房為中島式設計，附近為家庭活動室。豪宅内的主人套房採用冷色調設計，設有法式風格的門。

伊萬卡被指禁特工借用豪宅廁所 特勤局要向奧巴馬求助 【下一頁】

美媒早前報道，伊萬卡於這幢豪宅居住期間，曾禁止美國特勤局（USSS）特工使用家中廁所等設施。據悉，負責保護伊萬卡的特工更曾到鄰居前總統奧巴馬（Barack Obama）家中借廁所。USSS其後每月花費3,000美元（約2.3萬港元），向伊萬卡的鄰居租用一個設有廁所的地下室供特工使用。

伊萬卡搬往佛羅里達州後，租住邁阿密的海景豪宅。《華爾街日報》更報道，伊萬卡夫婦已豪擲3,200萬美元（約2.5億港元），於當地購買一幅面積逾8,000平方呎的土地。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

伊萬卡據報於佛羅里達州參選 疑嚇窒現任參議員魯比奧
2021/01/25
伊萬卡據報於佛羅里達州參選 疑嚇窒現任參議員魯比奧
【特朗普卸任】長女伊萬卡落淚歡送 特朗普指「很快會再見」
2021/01/21
【特朗普卸任】長女伊萬卡落淚歡送 特朗普指「很快會再見」
特朗普女兒伊萬卡「代父從政」？據報或參選參議員
2021/01/18
特朗普女兒伊萬卡「代父從政」？據報或參選參議員
伊萬卡被指禁特工借用豪宅廁所 特勤局要向奧巴馬求助
2021/01/15
伊萬卡被指禁特工借用豪宅廁所 特勤局要向奧巴馬求助
【拜登就職】伊萬卡料不會出席 原因卻非為特朗普
2021/01/14
【拜登就職】伊萬卡料不會出席 原因卻非為特朗普
網絡熱話 豪宅 特朗普 伊萬卡 佛羅里達 美國

下一篇文章

【拜登卸任】拜登戴名錶惹風波 外媒盤點珍藏讚Good taste
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【彈劾特朗普】前律師：他或已私下特赦自己及子女
【彈劾特朗普】前律師：他或已私下特赦自己及子女
【BNO移民】蘇格蘭擬發動二次獨立公投
【BNO移民】蘇格蘭擬發動二次獨立公投
【國會暴亂】18歲少年篤灰 向FBI告發父親參與暴亂
【國會暴亂】18歲少年篤灰 向FBI告發父親參與暴亂
新型冠狀肺炎全球疫情（01月27日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月27日 時間14:00）
WhatsApp宣布更新條款後 全球損失數百萬用戶
WhatsApp宣布更新條款後 全球損失數百萬用戶
【拜登上任】拜登簽令「買美國貨」 加拿大表示憂慮
【拜登上任】拜登簽令「買美國貨」 加拿大表示憂慮