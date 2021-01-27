特朗普長女伊萬卡住過豪宅放租 月租14萬（多圖）

▲ 伊萬卡早前居住的華盛頓豪宅目前正放租，每月租金達1.8萬美元（約14萬港元）。

特朗普卸任美國總統後，特朗普一家繼續受外界關注，特朗普長女伊萬卡已遷往佛羅里達州居住。伊萬卡早前居住的華盛頓豪宅目前正放租，每月租金達1.8萬美元（約14萬港元）。伊萬卡住過的這幢豪宅位於華盛頓富人區，就連前總統奧巴馬夫婦也在這區居住。

伊萬卡據報於佛羅里達州參選 疑嚇窒現任參議員魯比奧 【下一頁】

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特朗普（Donald Trump）入主白宮後，伊萬卡（Ivanka Trump）一家搬到卡洛拉馬（Kalorama）居住。這幢豪宅建於上世紀20年代，面積達5,000平方呎，家中有6間睡房及最少6個廁所。

從豪宅照片可見，豪宅客廳設有壁爐，空間寬敞可容納各類大型傢俬。廚房為中島式設計，附近為家庭活動室。豪宅内的主人套房採用冷色調設計，設有法式風格的門。

伊萬卡被指禁特工借用豪宅廁所 特勤局要向奧巴馬求助 【下一頁】

美媒早前報道，伊萬卡於這幢豪宅居住期間，曾禁止美國特勤局（USSS）特工使用家中廁所等設施。據悉，負責保護伊萬卡的特工更曾到鄰居前總統奧巴馬（Barack Obama）家中借廁所。USSS其後每月花費3,000美元（約2.3萬港元），向伊萬卡的鄰居租用一個設有廁所的地下室供特工使用。

伊萬卡搬往佛羅里達州後，租住邁阿密的海景豪宅。《華爾街日報》更報道，伊萬卡夫婦已豪擲3,200萬美元（約2.5億港元），於當地購買一幅面積逾8,000平方呎的土地。

責任編輯：鄭錦玲