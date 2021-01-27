【大行點睇】今年生產需求齊正常化 大和提高申洲國際目標價

大和發表報告，指申洲國際 （02313） 的訂單及生產在去年第四季開始已經完全正常化，估計趨勢將持續至今年。大和指由於內地要控制疫情，今年農曆新年的生產空檔期較短，估計有利公司的盈利勝市場預期。

大和下調申洲去年收入及純利預測，但原因主要為匯率影響，該行同時上調公司今年收入及純利預測，幅度分別較早前預測增加2.1%及2.6%，以反映今年生產及銷售均價反彈的速度。

大和重申公司「買入」評級，目標價由155元升至174元，對應今年預測市盈率30倍。今日申洲國際股價隨大市先升後跌再回升，中午升不足1%至157.3元。

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