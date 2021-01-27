  • 21°C
香港時間 : 2021127日 (三) 16:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【太空探索】三名富豪將坐SpaceX載人龍飛船上太空　每張機票索價4.2億元

環球政經 14:59 2021/01/27

分享：

美國私人航太公司Axiom Space本周二（26日）公布首批商業載人航太名單，是全球首次私人太空旅行。該次參與者將於明年1月從美國卡納維拉角（Cape Canaveral）啟程，行程共計10天，收費5,500萬美元（約4.2億元），同時參與人員在拜訪國際太空站時，還須向NASA支付3.5萬美元。

據報將有三名富豪參與是次飛行，他們分別是美國房地產投資公司康納集團行政總裁康納Larry Connor、加拿大商人Mark Pathy、和以色列前戰鬥機飛行員Eytan Stibbe。為了這次旅程，他們需要進行嚴格的體檢，並且接受為期15周的訓練。

Axiom Space首批載人航太機組人員名單如下：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

NASA前宇航員、Axiom Space副總裁Michael López-Alegría將擔任是次旅程的飛行指揮官，他曾成功執行過3次太空梭飛行任務和1次國際太空站飛行任務。馬斯克旗下太空探索技術公司Space X研發的龍飛船，將用來完成此次飛行任務，此前Space X已經成功搭載4名宇航員進入國際空間站。

【美股焦點】Cathie Wood推太空探索ETF「ARKX」　5大股份有望中選【下一頁

除了太空旅行之外，Axiom Space早前還宣布，未來將開設一個名為AxStation的商業用太空站，Axiom技術總監Matt Ondler預計，該太空站模組可於2024年發射，為太空人提供額外的居住和研究空間。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李勝男

相關文章

【中國首富】外號「獨狼」 靠一支水擊敗雙馬　鍾睒睒身家4600億 膺中國首富
2020/09/24
【中國首富】外號「獨狼」 靠一支水擊敗雙馬　鍾睒睒身家4600億 膺中國首富
【著數優惠】 入住九龍城酒店每晚只係300蚊 Staycation抵到爛之選 官網訂房可獲免費升級
2020/10/02
【著數優惠】 入住九龍城酒店每晚只係300蚊 Staycation抵到爛之選 官網訂房可獲免費升級
【億萬富豪】香港億萬富豪減至65人　全球億萬富豪財富不跌反升
2020/10/07
【億萬富豪】香港億萬富豪減至65人　全球億萬富豪財富不跌反升
盤點美國白手起家女富豪榜單　百位女性身家合計900億美元
2020/10/14
盤點美國白手起家女富豪榜單　百位女性身家合計900億美元
【中國經濟】中國首富換人? 農夫山泉創辦人身家豐厚
2020/11/21
【中國經濟】中國首富換人? 農夫山泉創辦人身家豐厚
美股 太空人 富豪 機票 SpaceX

上一篇文章

【大行點睇】中金首予泡泡瑪特「跑贏行業」評級 目標價看100元

下一篇文章

【香港地產風雲@iM網欄】地產代理分工 似打Online Game
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快手IPO】快手科技1024招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
【快手IPO】快手科技1024招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
【遊戲驛站GME】散戶狂買GameStop淡倉損失慘重　散戶下一個目標是？
【遊戲驛站GME】散戶狂買GameStop淡倉損失慘重　散戶下一個目標是？
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
【網民熱話】人夫80萬買樓基金瞓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【網民熱話】人夫80萬買樓基金瞓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【筍盤推介】 罕有品味靚裝單位喺正港大旁 3分鐘直達港鐵站 樓價只係「6字頭」
【筍盤推介】 罕有品味靚裝單位喺正港大旁 3分鐘直達港鐵站 樓價只係「6字頭」
【努力逆轉人生】2次離婚再被前度呃錢 婦人日睡3小時兼職5份工努力買下2間屋
【努力逆轉人生】2次離婚再被前度呃錢 婦人日睡3小時兼職5份工努力買下2間屋