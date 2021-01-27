【太空探索】三名富豪將坐SpaceX載人龍飛船上太空　每張機票索價4.2億元

美國私人航太公司Axiom Space本周二（26日）公布首批商業載人航太名單，是全球首次私人太空旅行。該次參與者將於明年1月從美國卡納維拉角（Cape Canaveral）啟程，行程共計10天，收費5,500萬美元（約4.2億元），同時參與人員在拜訪國際太空站時，還須向NASA支付3.5萬美元。

據報將有三名富豪參與是次飛行，他們分別是美國房地產投資公司康納集團行政總裁康納Larry Connor、加拿大商人Mark Pathy、和以色列前戰鬥機飛行員Eytan Stibbe。為了這次旅程，他們需要進行嚴格的體檢，並且接受為期15周的訓練。

Axiom Space首批載人航太機組人員名單如下：

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NASA前宇航員、Axiom Space副總裁Michael López-Alegría將擔任是次旅程的飛行指揮官，他曾成功執行過3次太空梭飛行任務和1次國際太空站飛行任務。馬斯克旗下太空探索技術公司Space X研發的龍飛船，將用來完成此次飛行任務，此前Space X已經成功搭載4名宇航員進入國際空間站。

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除了太空旅行之外，Axiom Space早前還宣布，未來將開設一個名為AxStation的商業用太空站，Axiom技術總監Matt Ondler預計，該太空站模組可於2024年發射，為太空人提供額外的居住和研究空間。

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