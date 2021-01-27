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【一馬醜聞】高盛捲一馬基金醜聞　CEO遭減薪36%或7750萬元

環球政經 17:55 2021/01/27

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高盛捲入馬來西亞一馬基金（1MDB）醜聞多年，並因此遭到巨額罰款。根據高盛披露文件顯示，該公司行政總裁（CEO）所羅門（David Solomon）去年薪酬亦因此從2019年的2,750萬美元（約2.1億港元），降至1,750萬美元（約1.36億港元），降幅達36%，其被扣薪酬將用於填補在「一馬醜聞」案的罰款。

除了所羅門外，高盛財務總監Stephen Scherr與營運總監John Waldron也難逃減薪命運，Scherr去年薪酬從2019年的2,250萬美元，減至1,550萬美元；Waldron去年薪酬也自2019年的2,450萬美元削減至1,850萬美元。

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根據證監會去年公布消息，一馬基金2012年及2013年透過三次債券發售所籌得的65億美元中，有26億美元被挪用，馬來西亞政府經調查後發現高盛涉及其中，曾協助一馬基金出售債券，並從中獲取6億美元手續費利益。

高盛亞洲子公司於去年10月承認了相關罪行，並同意向馬來西亞、新加坡、香港、英國共計支付超過50億美元的罰金，其中大部分是交給馬來西亞，換取當地政府不起訴高盛及其亞洲、新加坡子公司。

在此案中，本港證監指高盛亞洲因在管理層監督、風險、合規及打擊洗錢等監控方面犯有嚴重失誤和缺失，固譴責及罰款3.5億美元（27.1億港元），是證監會有史以來最大罰單。

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撰文 : 李勝男

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