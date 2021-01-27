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【遊戲驛站GME】Michael Burry痛批散戶狂買GameStop「不自然、瘋狂又危險」 GME盤前升幅收窄

股樓投資 19:40 2021/01/27

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美股網友愛股GameStop（GME)）近期成為市場焦點，每日動輒一倍的升幅吸引不少散戶入場。不過電影《沽注一擲》(The Big Short）的主角原型人物、對沖基金經理Michael Burry周三（27日）在社交網站指這些投資者，推高GME股價、打壓沽空機構的行為「不自然、瘋狂和危險」，同時呼籲監管機構調查。

【遊戲驛站GME】網民續狙擊沽空機構 GME盤前再升逾倍【下一頁

Burry稱，如果投資者是因為他而注意到了GME，並且從中獲利，他為此真心感到高興。但他強調，目前的情況應該會招致法律與監管的介入，「這一切不自然、瘋狂且危險」。他還在Twitter上標記了美國證券交易委員會的執法部門，不過發出後幾分鐘，Burry就刪除了該條推文。

【遊戲驛站GME】散戶狂買GameStop淡倉損失慘重　散戶下一個目標是？【下一頁

不過根據披露顯示，截至去年第三季度，Burry旗下的Scion Asset Management持有GME超過2.4%的股份，約170萬股，去年9月底時價值約1,700萬美元。假設他未曾有操作，以盤前最高價366美元計算，這批股份的價值已經超過6億美元，大漲超過35倍！

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