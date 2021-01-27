【智能手錶】Apple Watch 7 新增血糖監測功能　採用光學感測器技術

▲ 據韓國媒體ETNews報道，Apple Watch Series 7將推出血糖監測功能，並採用光學感測器技術。

對於糖尿病患者而言，每天都需要靠「篤手指」來測量自己血液中的糖份。不少研究單位都積極研發非侵入式的血糖偵測功能，讓患者不需要「篤手指」也能測量血糖。日前就有韓國傳媒指，Apple Watch Series 7將推出血糖監測功能。

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據韓國媒體ETNews報道，Samsung Galaxy Watch 4或Galaxy Watch Active 3將引入無血採樣的方式檢測血液中的葡萄糖水平，而Apple Watch Series 7亦有可能採用相同的光學感測器技術。有關報道與天風證券分析師郭明錤在較早前表示，將推出創新的健康管理功能的說法不謀而合。

據悉，三星與美國麻省理工學院（MIT）合作，開發出透過拉曼光譜學（Raman Spectroscopy）技術，測量皮下血管中血糖水平，並將論文發表於2020年1月的《科學進展》（Science Advances）期刊中。拉曼光譜學是一種物質分析技術，藉由雷射光線照在受測物質上，透過測量雷射的散射光譜，就可以分析此物質的本質與含量，而且擁有相當高的準確度。

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有消息指，蘋果在2017年成立一個由生物醫學專家和顧問組成的團隊，專門研究非侵入式監測血糖水平的傳感器，並已通過臨床試驗及獲得血糖監測方面的專利，設計的光學傳感器被認為是一種不需要植入物的皮膚表面連續監測解決方案。同時，蘋果在這項技術商業化之前，會專注於確保其可靠性和穩定性。

責任編輯：施雯雯