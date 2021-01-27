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有白宮官員人工竟高過特朗普 年薪多逾百萬

環球社會熱點 13:20 2021/01/27

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前美國總統特朗普上周卸任，據美媒報道，特朗普的年薪竟然不是白宮最高。而在眾多白宮官員當中，以華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）的薪金最高，比特朗普年薪高13萬美元（約101.4萬港元），成為聯邦政府「最高身價」員工。

拜登揚言每日接種150萬劑 夏天前群體免疫 【下一頁】

據美國非牟利網站OpenTheBooks資料，福西帶領美國國家過敏和傳染病研究所 （NIAID）對抗新冠肺炎疫情，屬美國「最高身價」的傳染病專家。

福西去年年薪為41.7萬美元（約325萬港元），薪金較前一年增加了近18,000美元（約14萬港元）。

此外，特朗普於2019年的年薪為40萬美元（約312萬港元），意味著福西的薪金比美國總統為高，成為聯邦政府內3名薪金高於總統的其中之一。

另外2名官員均是美國衞生及公共服務部（HHS）的醫生。

專家福西：新政府下可暢所欲言 以科學主導 【下一頁】

福西自1984年至今一直帶領NIAID解決無數醫療問題，包括愛滋病、寨卡病毒及伊波拉病毒傳播。他亦擁有數十個榮譽博士學位，以及因在愛滋病危機中出色的領導能力而被授予總統自由勳章。由於福西於對抗新冠肺炎疫情表現出色，近期成為美國焦點。

福西現過渡至拜登新政府繼續擔任NIAID負責人，並同時擔任美國首席醫療官。

責任編輯：郭麗明

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