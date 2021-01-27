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【新股IPO】貝康醫療2170首日孖展暫錄53.4億、超額認購28倍

新股IPO 18:35 2021/01/27

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蘇州貝康醫療（新上市編號﹕02170）周三（27日）起招股。

蘇州貝康醫療（新上市編號﹕02170）周三（27日）起招股，綜合多間券商數據，截至今午18時40分，貝康醫療孖展暫錄53.4億元，現已超額認購28.3倍。其中，輝立借出45億、富途借出6.2億元、華盛借出5000萬元，盈立借出1999萬元。貝康醫療最多集資18.2億元，公開發售部分佔一成，即1.82億元。

貝康醫療招股詳情可看，可見【下一頁】

貝康醫療上市前股東包括高瓴，考慮認購前的五大不可不知，可見【下一頁】

貝康醫療從周三（1月27日）至下周一（2月1日）招股，2月8日掛牌上市。公司計劃發售6666.7萬股，招股價介乎26.36元至27.36元，一手（500股）入場費為13,818元。保薦人為中信證券。

按圖細閱貝康醫療招股重點﹕

    點擊圖片放大
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    +2

 

蘇州貝康醫療為生殖領域醫療器械公司，主要產品為試管嬰兒基因檢測試劑盒。在上市所籌集的資金中，有30%會用於核心產品PGT-A試劑盒，20%用於PGT-M試劑盒的臨床試驗、註冊及商業化，30%用於其他產品的開發、臨床試驗和註冊，另外20%會用於提升研發能力、技術和一般企業用途。

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【買TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】

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編輯﹕賴奕羚

港股 貝康醫療－B（02170） 孖展 IPO

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