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【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄153億、超額認購83倍 機構投資者認購周五提早截止

新股IPO 18:15 2021/01/28

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蘇州貝康醫療（新上市編號﹕02170）周三（27日）起招股。

蘇州貝康醫療 （新上市編號：02170） 周三（27日）起招股，綜合多間券商數據，截至周四下午3時，貝康醫療孖展暫錄153.64億元，超額認購83倍。其中，輝立借出52億、耀才借出20億元。貝康醫療最多集資18.2億元，公開發售部分佔一成，即1.82億元。

外電引述交易文件指，貝康醫療周五（29日）停止接受機構投資者的認購，較原定日期提前一個交易日。

貝康醫療招股詳情可看，可見【下一頁】

貝康醫療上市前股東包括高瓴，考慮認購前的五大不可不知，可見【下一頁】

貝康醫療從周三（1月27日）至下周一（2月1日）招股，2月8日掛牌上市。公司計劃發售6666.7萬股，招股價介乎26.36元至27.36元，一手（500股）入場費為13,818元。保薦人為中信證券。

按圖細閱貝康醫療招股重點﹕

    點擊圖片放大
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    +2

 

蘇州貝康醫療為生殖領域醫療器械公司，主要產品為試管嬰兒基因檢測試劑盒。在上市所籌集的資金中，有30%會用於核心產品PGT-A試劑盒，20%用於PGT-M試劑盒的臨床試驗、註冊及商業化，30%用於其他產品的開發、臨床試驗和註冊，另外20%會用於提升研發能力、技術和一般企業用途。

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【買TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】

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編輯﹕賴奕羚

港股 貝康醫療－B（02170） 孖展 IPO

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