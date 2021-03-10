【新股IPO】珠寶品牌APM Monaco傳今年香港上市 擬集資23億元（第二版）

▲ 珠寶品牌APM Monaco傳計劃今年在香港上市。

外電報道，歐洲珠寶品牌APM Monaco計劃今年在香港上市。APM Monaco總部位於香港，最新消息指，APM Monaco已選定中金公司及大摩作為保薦人，目標集資約3億美元。（約23.3億港元）

私募股權基金TPG在2019年帶領財團收購APM Monaco的30%股權，路透社當時曾報道對該珠寶公司的估值達8億美元（約62億港元），其他投資者包括中金 （03908） 以及歐洲私募基金Trail。

APM Monaco於1982年成立，在超過30個國家有逾350間分店，根據公司網站，APM Monaco在香港有12間分店，主要銷售以設計為主的純銀珠寶。

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（第二版新增﹕擬選定中金、大摩為保薦人）

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編輯：陳健婷