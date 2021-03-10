  • 20°C
香港時間 : 2021310日 (三) 19:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】珠寶品牌APM Monaco傳今年香港上市 擬集資23億元（第二版）

新股IPO 18:42 2021/03/10

分享：

珠寶品牌APM Monaco傳計劃今年在香港上市。

外電報道，歐洲珠寶品牌APM Monaco計劃今年在香港上市。APM Monaco總部位於香港，最新消息指，APM Monaco已選定中金公司及大摩作為保薦人，目標集資約3億美元。（約23.3億港元）

私募股權基金TPG在2019年帶領財團收購APM Monaco的30%股權，路透社當時曾報道對該珠寶公司的估值達8億美元（約62億港元），其他投資者包括中金 （03908） 以及歐洲私募基金Trail。

APM Monaco於1982年成立，在超過30個國家有逾350間分店，根據公司網站，APM Monaco在香港有12間分店，主要銷售以設計為主的純銀珠寶。

快手科技1024上市市值最多達4783億，拆解快手三大亮點，請按【下一頁】

（第二版新增﹕擬選定中金、大摩為保薦人）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【新股IPO】貝康醫療2170今起招股 一手入場費13818元

【新股IPO】招聘平台「Boss直聘」擬赴美上市集資23億元　騰訊曾投資

編輯：陳健婷

港股 珠寶 集資 IPO

上一篇文章

【恒指夜期】科指反彈1.9%　恒指夜期升51點（不斷更新）

下一篇文章

【ET講股通】孫運喜：誰是誰非 同場加映答股環節 （立即收看）（第二版︰加入文字內容）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【朝雲集團暗盤】朝雲集團6601暗盤收市跌逾6%　一手最少蝕285元
【朝雲集團暗盤】朝雲集團6601暗盤收市跌逾6%　一手最少蝕285元
【新股IPO】朝雲集團6601追揸沽攻略　券商：有賺便可離場
【新股IPO】朝雲集團6601追揸沽攻略　券商：有賺便可離場
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港3.5%阿里巴巴高3.2%　恒指夜期收市升337點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港3.5%阿里巴巴高3.2%　恒指夜期收市升337點（不斷更新）
【恒指夜期】科指反彈1.9%　恒指夜期升51點（不斷更新）
【恒指夜期】科指反彈1.9%　恒指夜期升51點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨靠穩升71點　納指期貨回軟跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨靠穩升71點　納指期貨回軟跌0.2%（不斷更新）
【HSBC滙豐】穆迪將滙豐、恒生評級列入負面觀察清單　原因：集團盈利能力轉弱（第二版）
【HSBC滙豐】穆迪將滙豐、恒生評級列入負面觀察清單　原因：集團盈利能力轉弱（第二版）