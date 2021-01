德國默克爾斥中國疫情初期欠透明 惟強調非在追究過失

新冠疫情全球大流行,德國總理默克爾(Angela Merkel)形容,新冠疫情是百年一見的災難。默克爾又提到,認為中國新冠肺炎疫情初期欠缺透明度,而世界衛生組織(WHO,簡稱世衛)的政策亦有缺失。不過,默克爾強調,她並非在追究過失,而是希望各國可汲取教訓。

世界經濟論壇正於瑞士達沃斯(Davos)展開,默克爾發表演說時指,這「百年一見的災難」,展露社會的弱點。

默克爾亦批評,中國及世衛在疫情初期爆發時,其處理方式有缺失。默克爾指:

「坦白說,在疫情剛演變成大流行時,我們可能做不到我們應該給予的透明度。例如中國在公布有關病毒起源時的訊息,以及世衛在發布資訊的政策。」

(We have to be honest, at the beginning of the pandemic we have probably not been as transparent as we ought to have been, for example, the information released by China as to the origins of this virus and also the information policy of [the World Health Organisation] WHO.)