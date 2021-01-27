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德國默克爾斥中國疫情初期欠透明 惟強調非在追究過失

環球政治 12:40 2021/01/27

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新冠疫情全球大流行，德國總理默克爾（Angela Merkel）形容，新冠疫情是百年一見的災難。默克爾又提到，認為中國新冠肺炎疫情初期欠缺透明度，而世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）的政策亦有缺失。不過，默克爾強調，她並非在追究過失，而是希望各國可汲取教訓。

世界經濟論壇正於瑞士達沃斯（Davos）展開，默克爾發表演說時指，這「百年一見的災難」，展露社會的弱點。

約翰遜籲歐盟「講道理」 勿限疫苗出口 【下一頁】

默克爾亦批評，中國及世衛在疫情初期爆發時，其處理方式有缺失。默克爾指：

「坦白說，在疫情剛演變成大流行時，我們可能做不到我們應該給予的透明度。例如中國在公布有關病毒起源時的訊息，以及世衛在發布資訊的政策。」

（We have to be honest, at the beginning of the pandemic we have probably not been as transparent as we ought to have been, for example, the information released by China as to the origins of this virus and also the information policy of [the World Health Organisation] WHO.）

英國死亡人數突破10萬 約翰遜稱會負全責 【下一頁】

不過，默克爾強調並非在追究過失，她認為在應對世衛組織在處理這次疫情的缺失方面，各國領導應「放眼未來並加強世衛組織」。

對於美國總統拜登（Joe Biden）重新加入世衛的決定，默克爾認為是發放「非常好的訊息」。

責任編輯：林嘉莉

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