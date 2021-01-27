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【國會暴亂】涉偷佩洛西電腦女子 軟禁時試圖刪除證據

環球政治 12:21 2021/01/27

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司法部指盜取眾議院議長佩洛西電腦的女子在家軟禁期間，仍試圖刪除社交媒體上有關國會暴亂的證據。

美國本月初發生國會暴亂，有支持前美國總統特朗普的示威者闖入國會暴亂。一名女示威者涉嫌盜取眾議院議長佩洛西的電腦，更有意將其出售給俄羅斯情報機構，遭美國聯邦調查局（FBI）拘捕。美國司法部指這名女子在家軟禁期間，仍試圖刪除社交媒體上有關國會暴亂的證據。

【國會暴亂】18歲少年篤灰 向FBI告發父親參與暴亂 【下一頁】

【彈劾特朗普】大多共和黨參議員指彈劾違憲 特朗普料難定罪 【下一頁】

22歲的威廉斯（Riley June Williams）於國會暴亂當日，曾指揮示威者衝入佩洛西（Nancy Pelosi）的辦公室。FBI更根據錄影片段，指威廉斯從佩洛西辦公室拿走一部電腦或者硬碟。

威廉斯上周一（18日）被捕，其後獲准在母親位於賓夕法尼亞州的家中軟禁。FBI文件指出威廉斯被捕前曾轉電話號碼，又刪除了她在Facebook、Instagram、Reddit、Parler等多個社交媒體的帳戶。

檢控官於周一（25日）的聆訊上，檢察官還說威廉斯一直要求其他人，刪除自己向他們發出的信息。

法官法魯基（Zia M. Faruqui）下令禁止威廉斯上網，要求威廉斯停止使用所有可連接互聯網的設備，只可以改用揭蓋式手機。另外，法官表示威廉斯可在監控下使用母親的平板電腦及電話，與律師交流或接受心理輔導。

責任編輯：鄭錦玲
 

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