▲ 【iPhone】蘋果擬將部分iPad及iPhone產能轉移至越南等東南亞國家

外電報道，蘋果（美：AAPL）正在提高中國境外的iPhone、iPad、Mac和其他產品的產能，反映即使市場憧憬中美關係會在拜登上任後獲得紓緩，蘋果仍繼續加快產地多元化的策略。

《日經亞洲》報道引述消息人士指，iPad最快於今年中開始在越南生產，為iPad首次在中國以外地區生產。同時，蘋果正加快在印度生產iPhone的計劃，預期最快今季內便會在印度生產iPhone 12系列。蘋果亦正增加東南亞地區的智能喇叭、耳機及電腦產能。

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現時蘋果已要求越南供應商提高HomePod mini的產能，並增加當地包括AirPods系列在內的音響設備的生產能力。

蘋果已將部分Mac mini的產能轉移至馬來西亞，並會在今年將部分MacBook轉至越南生產，但大部分蘋果電腦工序仍留在中國。

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編輯：陳韻妍