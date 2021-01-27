羅兵咸永道：內地並購活動交易金額增3成　料今年並購宗數持續上升

▲ 去年全年錄得93宗超大型並購交易，較去年增13宗。

羅兵咸永道發佈《2020年中國企業並購市場回顧與 2021年前瞻》表示，內地的並購活動交易金額按年增30%至7388億美元（約5.7萬億港元）。雖然受到去年初疫情影響較大，但自去年下半年開始，並購交易金額反超2019年同期。

2020年合共錄得93宗超過10億美元的超大型並購交易，較2019年增加13宗，其私募基金興趣則集中在消費品、高科技和工業品行業。中國內地超大型海外並購交易只有8宗。

不過，受到疫情及部分政治因素影響，大型海外（outbound）的交投量按年下跌至403宗，自2015年以來最低，其交投金額按年弄跌至達420億美元，創下10年新低。

羅兵咸永道亞太區交易服務主管合夥人鮑德暐預計，在內地推行雙循環、大灣區發展底下，並購宗數將會有所增長，內地並購市場將繼續以境內交易及私募股權基金為主題。

被問到新冠肺炎影響，會否令大企業並購中小企的機會，羅兵咸永道中國內地及香港交易服務主管合夥人陳宣統認為，不排除本地某類型的行業與國內行業合拼，或並其他渠道打入內地市場。他又提到，美國新政府上任，令市場人士對內地就海外拼購的交投持有觀望的態度，希望未來發展更好。

相關文章：【新股IPO】羅兵咸永道：今年全年集資總額達4600億 有望重奪全球IPO冠軍寶座

責任編輯：謝卓榮