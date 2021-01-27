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【美團股價】大和上調美團目標至500元　美團優選已值5500億人幣？

股市 11:54 2021/01/27

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【美團股價】大和上調美團目標至500元，認為美團優選已值5500億人幣

美團 （03690） 今早股價曾跌半成，從早前400元以上高位回吐逾一成，但再獲券商調高目標價。大和資本發表報告，看好美團社區團購服務「美團優選」可擴大潛在市場範圍（Total Addressble Market，TAM）、到店酒店及旅遊業務年內具重估機會，大舉調高目標價，由370元升至500元，維持買入評級。

大和指出，美團優選在過去兩個月訂單超出該行預期，每日訂單在1月初突破2000萬，料今年、明年美團優選收入可達130億、307億元人民幣，2024年可增至800億元人民幣，屆時才可轉錄經營溢利。

大和為該業務獨立估值，料美團優選單一業務估值就達5547億元人民幣（約6655億港元），相當於經折現後的2024年預測10倍市銷率，更勝該行對美團到店酒店及旅遊業務估值。

內地去年針對社區團購推出9項規範，包括不可以將售價設於製造成本，大和料美團重心會由補貼產品價格，轉移到投資配送、完成訂單能力。

內地限社區團購「九不得」，可見【下一頁】

美團到店、酒店及旅遊業務去年發展受疫情影響，大和認為，2021年本土旅遊需求回復會較市場現時預期更佳，全年收入可按年增長55%，認為業務具有上調估值空間。

至於2020年表現，大和料，美團全年收入增16%至1129億元人民幣，列帳盈利增9成至42.45億元人幣，調整後溢利跌44%至26.06億元人民幣。

大和將美團2021、22年的盈利預測下調56%至98%，反映更多投資開支，但同時提高目標價至500元，該行以分部估值總和（SoTP）方式估算：

  • 外賣業務：2021年市銷率12倍，估值12,280億元人幣
  • 到店、酒店及旅遊業務：2021年市銷率35倍，估值3707億元人幣
  • 創新業務：2021年市銷率9倍，估值2510億元人幣
  • 美團優選：2024年市銷率10倍，經折算估值5547億元人幣 

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記者：麥德銘

資料提供 : 即時新聞頻道, 即市財經, 股市, 新經濟追蹤, 大行報告消息

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