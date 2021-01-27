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【險資贖回】市傳險資出貨令股市升勢止步　A股回調又關贖回事？　

股樓投資 12:42 2021/01/27

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上證指數多番挑戰3700點不果，過去兩日更未能企穩3600點關口，市場推測跟險資贖回基金有關。

【港股追蹤】內地官媒批評新能源車炒風 汽車股中午集體下跌，請按【見下頁

資料顯示，截至去年11月止，險資投資在股票及證券投資基金的規模達2.8萬億元人民幣，其中投向基金的規模已超過萬億，故不能小看險資出入市的影響力。

據了解，市場之所以有險資贖回的傳聞，皆因過去兩年A股行情甚佳，導致險資贖回基金，以完成年度考核目標，並鎖定去年以來的基金浮盈收益。

【低水筍盤】西貢市中心盤靜中帶旺 3房海景戶減價一成沽 呎價僅1.2萬元進駐香港後花園，請按【見下頁

確實，今年開局不到1個月，不少基金收益已超過10%，短期或有回調風險，若果險資考核目標為7%，提前鎖定部分利潤，亦非常合理。

不過，市場預期險資贖回基金只是非常規的操作，主要基金仍是着眼於長期配置，不排除險資在進行換馬動作，例如尋找一些防守性較高的基金，增加跌市時的防守性，而不會完全撤離市場。

【延伸閱讀】快手科技IPO：快手科技1024熱爆 抽幾多手快手科技才能穩獲一手？ 券商估300手 記得動員全家抽快手科技，請按【見下頁

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記者：林衛

贖回 上海證券交易所綜合股價指數 A股

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