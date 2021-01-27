[疫情概念股] 維達去年多賺65% 每股派末期息0.37元

產品在去年疫情爆發初期一度出現搶購潮的維達國際(03331)公布全年業績。維達去年純利約18.7億元，按年大升64.7％；每股盈利1.565元，按年增加64％；派末期息37仙，連同中期股息，全年派息47仙，按年增加68%。績優關係，維達一度高見一個月新高26.2元，中午收報25.3元升0.1%。

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期內，維達毛利62.23億元上升24％；毛利率為37％，按年上升6.7百分點，增長主要受惠於木漿價格持續疲弱，以及產品組合優化。總收益約為165.12億元上漲2.7％，第四季度收益更實現12.7％的自然增長。在疫情下渠道銷售由線下逐步轉移至線上，電商收益佔銷售業務36％，按年錄得29％的大幅增長。

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