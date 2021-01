【職場面試】真偽人才好易分？ 教你辨識吹噓、說謊者 連Elon Musk都用這一招

公司要聘請人才,尤其是高層,這個人隨時成為公司成敗的關鍵。作為老闆(或人事部),如何識別來見工的人,是真材實料還是「得把口」,有些老闆會從其學歷、舊公司往績等去判斷。

不過,一般來說,每個人去見工,為了得到工作,都會把自己說得「天上有地下無」,立下多少「豐功偉績」。作為老闆/負責面試的人,如何判斷對方是不是吹噓甚至說謊?

世界級KOL、Tesla創辦人 Elon Musk,在過去的訪問中他曾表示,他聘請人從不看學歷,不介意應徵的人是博士還是中學生,他反而看重應徵者有沒有與眾不同的能力及成就。要辨別真人材,Elon Musk有他的一套方法,他面試時必定會問這個問題:「說說你遇過最棘手的問題,你是如何解決。」

這個看似平平無奇的問題,原來背後是有「計算」的。根據Elon Musk的講法,如果對方是問題真正的解決者,他可以告知很多細節,甚至每一個步驟如何去做。相反,如果對方根本無「落手落腳」去做,他只能講述一些籠統的情況,細節會完全欠奉。以Tesla現時的表現,相信Elon Musk這招,確實請到真人才。

Elon Musk這一招原來有科學根據的。學術刊物《記憶與認知應用研究》(The Journal of Applied Research in Memory and Cognition)去年就有一篇文章,研究見工面試時如何分辨識說謊的應徵者。研究採用一種叫非對稱訊息管理、簡稱AIM(Asymmetric Information Management)的技巧,針對應徵者提供的資訊,去判別真假人材,成功識破說謊者達70%。

研究發現,如果應徵的人能夠提供有關事件的仔細、詳細的陳述,那麼研究人員就能夠更好地檢測出他們是在說真話,還是在撒謊。研究又發現,講真話的人通常試圖證明自己的無作假,會提供詳細的資料。

相反,說謊者為了掩飾自己的「罪行」,通常會策略性或選擇性講出有利自己的訊息,隱暪對自己不利的訊息,所謂「講多錯多」,容易露出謊言的「破綻」,於是說謊者只會提供少量及籠統、空泛的訊息。

責任編輯:鄭靜珊