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【職場面試】真偽人才好易分？ 教你辨識吹噓、說謊者 連Elon Musk都用這一招

環球政經 12:55 2021/01/27

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公司要聘請人才，尤其是高層，這個人隨時成為公司成敗的關鍵。作為老闆（或人事部），如何識別來見工的人，是真材實料還是「得把口」，有些老闆會從其學歷、舊公司往績等去判斷。

不過，一般來說，每個人去見工，為了得到工作，都會把自己說得「天上有地下無」，立下多少「豐功偉績」。作為老闆／負責面試的人，如何判斷對方是不是吹噓甚至說謊？

世界級KOL、Tesla創辦人 Elon Musk，在過去的訪問中他曾表示，他聘請人從不看學歷，不介意應徵的人是博士還是中學生，他反而看重應徵者有沒有與眾不同的能力及成就。要辨別真人材，Elon Musk有他的一套方法，他面試時必定會問這個問題：「說說你遇過最棘手的問題，你是如何解決。」

這個看似平平無奇的問題，原來背後是有「計算」的。根據Elon Musk的講法，如果對方是問題真正的解決者，他可以告知很多細節，甚至每一個步驟如何去做。相反，如果對方根本無「落手落腳」去做，他只能講述一些籠統的情況，細節會完全欠奉。以Tesla現時的表現，相信Elon Musk這招，確實請到真人才。

Elon Musk這一招原來有科學根據的。學術刊物《記憶與認知應用研究》（The Journal of Applied Research in Memory and Cognition）去年就有一篇文章，研究見工面試時如何分辨識說謊的應徵者。研究採用一種叫非對稱訊息管理、簡稱AIM（Asymmetric Information Management）的技巧，針對應徵者提供的資訊，去判別真假人材，成功識破說謊者達70％。

研究發現，如果應徵的人能夠提供有關事件的仔細、詳細的陳述，那麼研究人員就能夠更好地檢測出他們是在說真話，還是在撒謊。研究又發現，講真話的人通常試圖證明自己的無作假，會提供詳細的資料。

相反，說謊者為了掩飾自己的「罪行」，通常會策略性或選擇性講出有利自己的訊息，隱暪對自己不利的訊息，所謂「講多錯多」，容易露出謊言的「破綻」，於是說謊者只會提供少量及籠統、空泛的訊息。

延伸閱讀：【網民熱話】大型連鎖快餐店請文員 面試一分鐘完成 僅問2條問題 網民嘆中伏【【下一頁】

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責任編輯：鄭靜珊

 

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