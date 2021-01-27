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今日推介恒基發展 | 上海實業、四環醫藥、惠理、上海復旦及平保最新部署（立即觀看）

股市 13:01 2021/01/27

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恒生指數中午收報29454點，升62點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介恒基發展 （00097） ，另亦會分析上海實業控股 （00363） 、四環醫藥 （00460） 、惠理集團 （00806） 、上海復旦 （01385） 及中國平安 （02318） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：http：//bit.ly/3p3D5ny

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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港股 石鏡泉 上海復旦（01385） 惠理集團（00806） 恒基發展（00097） 四環醫藥（00460） 中國平安（02318）

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