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【新冠疫苗】約翰遜籲歐盟「講道理」 勿限疫苗出口

環球社會熱點 11:23 2021/01/27

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全球新冠肺炎疫情肆虐，多國均加快為國民接種新冠疫苗。歐盟早前表示因新冠疫苗的交付進度未如理想，將會收緊新冠疫苗出口規定。其中，於比利時工廠生產輝瑞（Pfizer）疫苗主要供給英國，使英國亦一同受影響。英國首相約翰遜（Boris Johnson）呼籲歐盟在處理事件上應「講道理」（show common sense），跨國合作運送疫苗。

英國死亡人數突破10萬 約翰遜稱會負全責 【下一頁】

歐盟健康及食品安全事務專員基里亞基季斯（Stella Kyriakides）早前批評，牛津疫苗生產商阿斯利康（AstraZeneca）未能如期向歐盟交付疫苗，或會採取手段限制在歐洲生產的新冠疫苗出口至其他國家。

其中由比利時製造的輝瑞疫苗主要供給英國使用，使英國亦受措施影響。約翰遜表示，新冠病毒傳播途徑無分界域，而且生產及運送新冠疫苗亦需要跨國通力合作，希望持續與歐盟及全球伙伴緊密合作，呼籲歐盟能履行承諾，如期連送疫苗至英國。

英國接種中心幫親友打尖接種 當局或追究 【下一頁】

此外，約翰遜續指，在新冠肺炎疫情所學到的其中一個教訓，就是跨國合作的重要性，不希望見到任何限制疫苗、防疫用品及藥物等的措施出現。約翰遜認為歐盟需要在處理事件上應「講道理」，相信英國將有足夠及穩定的疫苗供應。

責任編輯：郭麗明

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