【iOS更新】蘋果推出iOS14.4更新　HomePod Mini可與iPhone自動連接

▲ 蘋果（Apple）今日推出iOS 14.4系統更新，除了提供各類修正，亦特別針對HomePod mini智能揚聲器，啟動其「距離感測控制」功能。

蘋果（Apple）今（27日）推出iOS 14.4系統更新，除了為「相機」、「設定」、「訊息」、「健身」等項目提供各類修正，亦特別針對HomePod mini智能揚聲器，啟動其「距離感測控制」功能，使其可以與配備U1晶片的iPhone輕鬆接力播放音樂、podcast 以及電話通話，為用戶延續完整的聽覺體驗。

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在是次更新中，iOS 14.4將允許相機程式識別較小的二維碼（QR Code），並具有為第三方藍牙裝置類型分類的選項，可將藍牙以正確識別耳筒來用作音訊通知。而在iPhone 12系列產品中，當iPhone的相機無法被驗證為全新正版Apple相機時，就會發出維修通知。而更新內容亦同時修復iPhone 12 Pro拍攝的HDR照片中可能出現的假影問題。

▲ 當用戶的iPhone接近HomePod mini時，裝置的屏幕就會彈出通知。

此外，Apple又透露，是次更新還加入搭載HomePod mini內置的U1超寬頻晶片的功能，讓用戶能夠在HomePod mini上使用「接力」功能進行音樂播放。當用戶的iPhone接近HomePod mini時，裝置的屏幕就會彈出通知，讓用戶的音樂或Podcast節目可以自動從iPhone中傳輸到 HomePod mini上繼續播放，用戶無論走到哪個房間，音樂都會跟著他移動一樣。而當用戶的iPhone與HomePod mini距離愈來愈接近時，手機就會發出震動提示，而且震動節奏亦會愈快。而用戶更可以無需解鎖，即可在其手機上進行音量控制、曲目調整等動作；家中任何人亦可同時查看及點選HomePod mini的播放內容。

責任編輯：施雯雯