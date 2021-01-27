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【新股IPO】貝康醫療做試管嬰兒基因檢測抽不抽？認購前需知的五大要點

新股IPO 11:08 2021/01/27

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貝康醫療今日起招股。

蘇州貝康醫療 （新上市編號：02170） 今日（27日）開始招股，招股價介乎26.36元至27.36元，一手（500股）入場費13817.85元。公司集資規模為17.6億至18.2億元。香港新股市場新年以來熾熱，醫療股過往也有不錯表現，貝康醫療是否值得認購？投資者在認購前，可參考五大要點：

貝康醫療一手入場費13818元，招股詳情可按【下一頁】

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1. 核心產品是中國唯一獲批上市的PGT試劑產品

貝康醫療為輔助生殖基因檢測解決方案平台，公司的PGT-A試劑盒是唯一一個獲國家藥監局批准在中國進行商業銷售的PGT（植入前基因檢測）試劑產品， 潛在國內外競爭對手的候選產品距離獲得監管批准仍有數年之遙。

貝康醫療的PGT-A試劑盒可以在植入前篩查胚胎中的非整倍體（一種經常與試管嬰兒 （IVF）植入失敗相關的染色體疾病），是首個也是唯一獲國家藥監局批准的三代試管嬰兒基因檢測試劑盒，其註冊也標誌中國受監管的三代試管嬰兒市場的誕生。

除了PGT-A外，貝康醫療還有4款基因檢測試劑盒在研，PGT-M和PGT-SR試劑盒分別在植入前檢測單基因缺陷和染色體結構重排，預計2022年、2024年獲批，CNV則在產前檢測拷貝數變異，預計2023年獲批，WES在產後檢測遺傳病，預計2025年獲批。

微創心通醫療2160抽唔抽？入場費比快手更貴，請按【下一頁】

2. PGT試劑市場未來5年料每年倍增

根據弗若斯特沙利文的資料，受商業推出PGT試劑推動，中國PGT試劑市場預期將在未來數年快速增長，其市場規模從2020年的9,590萬元增加至2025年的34億元（人民幣，下同），複合年增長率為103.8%，及於 2030年進一步增加至147億元，2025年至2030年的複合年增長率為34.2%。

3.貝康醫療至今尚未實現盈利

貝康醫療去年首三季收入為5,724萬元，按年增長37%，但錄得淨虧損8.5億元，主要因向投資者發行的金融工具賬面值變動錄得虧損8.26億元，公司期內研發開支2196.7萬元，經營虧損2499.3萬元。

2019年全年的收入則為5568.5萬元，按年升71%，經營虧損錄得873萬元。

4. 獲7名基石投資者認購

貝康醫療引入7名基石投資者，合共認購9000萬美元等值股份，奧博資本（ObiMed）、清池資本、國新國信東吳海外基金各認購2000萬美元，Affin Hwang Asset Management、WinTwin各認購1000萬美元，睿遠基金、IvyRock各認購500萬美元。

高瓴資本為貝康醫療上市前投資者，目前持有5.11%股份。

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5. 可能需要大量額外融資為運營提供資金

貝康醫療每年的研發作大量投入，上市後也可能需外再融資支持產品發展。公司在招股書中也進行風險披露，可能需要獲得大量額外融資為運營提供資金。此外其他風險包括，公司自成立以來已產生重大虧損且預計將繼續產生虧損，公司的歷史銷售主要依賴PGT-A試劑盒和經銷的NIPT試劑盒，可能難以評估前景。

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編輯：陳健婷

港股 蘇州貝康醫療（02170） 集資 IPO

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