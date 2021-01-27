【港股追蹤】內地官媒批評新能源車炒風 汽車股中午集體下跌

近來，於中國及美國市場的新能源車股都受到熱炒，但昨日（26日）新華每日電訊評論警告市場要小心新能源車的「浮誇炒作風」，並指內地車企在多個技術領域落後於歐美，發展之路仍然漫長，所以應腳踏實地提升技術。

消息傳出後，周二個別汽車股由升轉跌，吉利汽車（00175）曾升近7%，但收市轉跌1.1%；而比亞迪 （01211）則大跌6.1%。

今日車股普遍向下，比亞迪現跌4.2%至250.4元；吉利跌3.9%至32.1元；贛鋒鋰業（01772）跌4.6%至127.2元；長城汽車（02333）跌6.4%至26.25元；恒大汽車（00708）跌5%至42.150元。

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新華每日電訊評論指，近年新能源汽車行業不斷壯大，成為經濟增長的重要引擎，但屢次出現「行業浮誇現象、不實宣傳、安全事故，值得引起高度重視」。

評論又批評，若市場「少吹牛多實幹」，新能源汽車的「浮誇炒作風當休矣」。評論指，雖然內地部分汽車企業在電池領域累積一定優勢，但與歐美的傳統車企相比，在整車技術、控制系統等方面仍有一定差距，形容內地汽車製造業「爬坡躍升之路仍路漫且長，仰望星空更要腳踏實地」。

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